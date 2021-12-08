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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

08.12.2021 15:44
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,153489-0,62Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,158883-0,59AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,153489-0,62
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,158883-0,59
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,089518-0,46
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,091993-0,22
NN Hay. Em. Değ. EYF0,120727-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014660-1,93
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,121818-0,40
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,058014-0,27
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,044147-0,09
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,057736-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,049674-0,65
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,014929-0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,086878-0,79
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,083509-0,72
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,076579-0,66
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,080190-0,63
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,081949-0,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Türkiye, Altın, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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