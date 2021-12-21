BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF
|0,027699
|-1,52
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036409
|-0,95
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042904
|-0,90
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,072918
|-0,86
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,025327
|-0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,013454
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,012599
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Hisse Senedi EYF
|0,037075
|-1,84
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,099989
|-1,72
|Türkiye Hay. ve Em. ZEM Hisse Senedi EYF
|0,038839
|-1,72
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,227302
|-1,64
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,135923
|-1,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018973
|-1,68
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018643
|-1,61
|Türkiye Hay. ve Em. Standart EYF
|0,072754
|-1,61
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018056
|-1,60
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020831
|-1,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066360
|-2,31
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,096324
|-2,08
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,051514
|-1,25
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,035655
|-1,18
|Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF
|0,048495
|-0,85
Kaynak: AA
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