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En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika

En fazla kaybettiren BES fonları

22.12.2021 15:41
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 26,86 ile "Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 26,85 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 26,80 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 26,86 ile "Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 26,85 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 26,80 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,083625-26,86
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,026376-26,85
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,141868-26,80
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,152234-26,66
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,080237-26,61
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,078275-26,61
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,076614-26,51
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,073327-26,37
NN Hay. Em. Altın EYF0,048841-26,23
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,079125-26,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, BNP Paribas, Türkiye, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi


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