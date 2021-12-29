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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

29.12.2021 14:38
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıBNP Paribas Cardif Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1427664,83
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2034924,00
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,2130593,92
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,1488053,89
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2042453,88
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0841164,24
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0294601,49
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0266261,37
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0817782,47
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0137201,46
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0430200,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,2177843,95
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0525933,58
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,1150573,00
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1784542,92
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,1089102,87
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0133064,69
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0437293,49
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0327320,18
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0265330,18
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0223640,17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0246356,13
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0679634,80
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0742094,69
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0768904,66
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0708694,59
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0762060,04
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0274540,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0849310,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0788750,01
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0884340,01

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Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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