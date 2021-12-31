BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,157301
|6,50
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,143777
|6,31
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,224932
|6,30
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,143229
|6,24
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,121378
|6,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,091322
|5,66
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,027988
|3,27
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,030827
|2,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,013114
|2,23
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012605
|1,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,088925
|5,41
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,044954
|1,78
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,014154
|1,46
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,014526
|0,71
|Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF
|0,010112
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,192803
|5,04
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,056521
|5,01
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,117153
|4,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,123240
|4,61
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,320724
|4,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,047477
|5,48
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,014158
|3,47
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,033384
|1,61
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,033251
|1,50
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,027008
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,074066
|5,93
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,026768
|5,84
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024756
|5,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,081852
|5,69
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,078318
|5,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,076280
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083783
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,084981
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027484
|0,03
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi