Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031695
|-2,26
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,300252
|-0,67
|Tacirler Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,050985
|-0,04
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,036287
|-0,02
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,376896
|-3,68
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|57,318148
|-3,07
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|23,102815
|-2,99
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|22,845249
|-2,91
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|25,264061
|-2,84
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023569
|-10,51
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,632407
|-1,82
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|1,331314
|-1,52
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,052329
|-1,48
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,069904
|-1,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|8,318940
|-3,52
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055401
|-3,40
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,109865
|-3,27
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,957244
|-3,20
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,071965
|-3,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,265267
|-5,13
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,142602
|-4,25
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|1,987469
|-3,07
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,677319
|-2,31
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|0,997075
|-2,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,438354
|-1,69
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,738972
|-1,37
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|3,256818
|-0,90
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,708694
|-0,77
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,722552
|-0,40
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi