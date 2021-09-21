Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,107913
|2,16
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,063479
|0,80
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060986
|0,70
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,084712
|0,59
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,075190
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010838
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010981
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,085697
|0,70
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016369
|0,35
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,053527
|0,19
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,024609
|0,13
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,019451
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033314
|0,75
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029897
|0,18
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016382
|0,12
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014268
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,056569
|0,81
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051390
|0,81
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031927
|0,81
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017146
|0,81
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,051240
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031985
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,080104
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026339
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,079158
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,081358
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi