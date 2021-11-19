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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

19.11.2021 15:23
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1290382,54Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0748662,26Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1290382,54
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0748662,26
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1243952,24
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1372102,19
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,1998272,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0250201,96
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0804691,68
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0283581,33
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0121500,23
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0118700,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0852253,07
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0759742,93
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0129642,59
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0728612,24
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0395142,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1669672,30
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,2007232,29
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2761662,26
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0482672,02
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,1013671,99
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0128293,49
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0402382,46
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0434391,28
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0300761,25
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0823961,18
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0674813,35
NN Hay. Em. Altın EYF0,0418533,35
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0744163,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0697443,34
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0629823,34
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0328680,05
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0784170,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0822870,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0824670,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0813000,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, BNP Paribas, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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