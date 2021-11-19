BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,129038
|2,54
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,074866
|2,26
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,124395
|2,24
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,137210
|2,19
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,199827
|2,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,025020
|1,96
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,080469
|1,68
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,028358
|1,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012150
|0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011870
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,085225
|3,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,075974
|2,93
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,012964
|2,59
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,072861
|2,24
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,039514
|2,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,166967
|2,30
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,200723
|2,29
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,276166
|2,26
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,048267
|2,02
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,101367
|1,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,012829
|3,49
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,040238
|2,46
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,043439
|1,28
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030076
|1,25
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,082396
|1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,067481
|3,35
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,041853
|3,35
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,074416
|3,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,069744
|3,34
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,062982
|3,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032868
|0,05
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,078417
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082287
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082467
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,081300
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi