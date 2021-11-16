Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,032633
|-0,13
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|52,112595
|-0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|1,087118
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,138213
|-0,17
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,122831
|-2,30
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,051102
|-2,20
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,055546
|-2,11
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,852877
|-1,36
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,088785
|-0,60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,169348
|-0,09
|KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
|0,943890
|-0,08
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi