Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,032633 -0,13 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 52,112595 -0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu 1,087118 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,138213 -0,17 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,122831 -2,30 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,051102 -2,20 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,055546 -2,11 Aura Portföy Değ. Fon 0,852877 -1,36 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,088785 -0,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,169348 -0,09 KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu 0,943890 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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