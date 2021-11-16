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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

16.11.2021 15:14
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032633-0,13
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF52,112595-0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,087118-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,138213-0,17
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,122831-2,30
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,051102-2,20
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,055546-2,11
Aura Portföy Değ. Fon0,852877-1,36
Qinvest Portföy Değ. Fon0,088785-0,60
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,169348-0,09
KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu0,943890-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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