Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,140188 2,25 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 16,342013 2,18 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,105171 2,13 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 15,483720 2,07 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 5,454561 2,06 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 63,224094 3,82 QNB Finans Portföy Altın BYF 66,774935 3,73 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 76,401881 3,29 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1.250,239990 2,69 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 19,688202 1,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,504420 2,70 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,064993 2,56 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,222879 2,47 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,706107 2,31 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,474143 2,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,105253 1,86 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,852777 1,65 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,229680 1,64 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,102346 1,57 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,188954 1,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,867200 2,71 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,853164 2,53 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,060701 2,48 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 4,475195 2,37 Ak Portföy İkinci Değişken Fon 2,220640 2,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,098707 2,18 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,050693 2,17 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 5,474346 2,07 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,965885 1,90 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 2,714057 1,82 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 6,166070 2,29 Fiba Portföy Altın Fonu 0,061670 2,21 Inveo Portföy Altın Fon 1,552872 2,12 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,103820 2,08 İş Portföy Altın Fonu 0,079692 2,02 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,012309 0,05 Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu 1,037905 0,05 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,388711 0,04 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,235068 0,04 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,050698 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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