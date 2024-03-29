En Ucuz Protein Kaynağı: 1 Kilosuyla 3 Kişi Doyuyor - Son Dakika
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Ekonomi

En Ucuz Protein Kaynağı: 1 Kilosuyla 3 Kişi Doyuyor

Samsun'da kırmızı et ve tavuk etinin fiyatlarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar, somon balığını tercih ederek protein ihtiyaçlarını karşılıyor. 1 kilosu 100 TL olan somon balığı, 3 kişinin rahatlıkla doymasını sağlıyor. Somonun lezzetli, yağlı ve protein açısından zengin olması, kalabalık aileler için de uygun bir seçenek haline geliyor. Ramazan ayında somona olan ilginin artmasıyla birlikte balık satıcıları da somonun tercih edildiğini belirtiyor.

29.03.2024 17:50  Güncelleme: 17:52
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En ucuz protein kaynağı: "1 kilosuyla 3 kişi doyuyor"

SAMSUN - Kırmızı et ve tavuk etine göre oldukça uygun olan somon balığının 1 kiloluk etiyle 3 kişi rahatlıkla doyabiliyor. Kilosu 100 TL'den satılan somona vatandaşlar oldukça fazla ilgi gösteriyor.

Kırmızı etin kilosunun 500 TL'ye dayandığı Samsun'da tavuk etinin kilosu da her geçen gün zamlanıyor. Vatandaşlar, bu Ramazanda ayında protein ihtiyacını ise hem lezzetli hem yağlı hem de protein kaynağı deniz somonundan yana kullanıyor. Vatandaşlar ve balıkçılar kilosu 100 TL'den satılan somonun 1 kiloluk etiyle 3 kişinin, 2 kiloluk somonun etiyle de 6-7 kişinin rahatlıkça doyduğunu ifade ettiler.

"2 kilo somon aldım 3 kişi 2 öğünde bu balığı tüketeceğiz"

2 kiloya yakın somonla 3 kişinin karnının 2 öğün doyacağını dile getiren Mustafa Okutken, "Ben somonu tercih ediyorum. Somon çok lezzetli ve faydalı bir balık. Bunların yanı sıra somonun fiyatı da oldukça uygun. Bugün 2 kiloya yakın somon aldım. 3 kişi 2 seferde bu balığı tüketeceğiz. Somonun buğulaması, tavası çok güzel oluyor. Zorlasak 2 kiloyla 6-7 kişi doyarız. 2 kilo kırmızı et alsak pahalı gelir. Biz hem faydalı hem de ucuz olduğu için somonu tercih ediyoruz" dedi.

"Kalabalık aileler için en uygunu balık"

Balığın özellikle kalabalık aileler için en uygun yiyecek olduğunu vurgulayan Osman Bütüner, "Ramazan'da en fazla tükettiğimiz balık somon oluyor. 1 kilo balıkla 3-4 kişi doyuyoruz. Lezzeti güzel ve ayrıca kilosu da 100 TL. Kıyma veya kuşbaşı et salsak kilosu 500 TL'ye dayanıyor. Balık 50 TL'den 200 TL'ye kadar var. Kalabalık aileler için en uygun giden balık olduğu için tercih ediyoruz" diye konuştu.

"1 kilo somonla 3 kişi rahatlıkla doyuyor"

Ramazan ayında somona olan ilginin arttığını belirten balık satıcısı Onurcan Köse ise "Sezonun bitmesine az bir süre kaldı. Vatandaşların yakında avlanması yasak olacak mezgit, istavrit, barbun ve hamsi gibi küçük balıklara ilgi göstermesi gerekiyor. İstavrit, mezgit kilo 50, barbun da kilo 100 TL'den gidiyor ama vatandaşın gözdesi somon balığı. Ramazan ayında doyurucu olması ve kılçıksız olmasından dolayı en çok somona rağbet gösteriliyor. Tezgaha gelen 100 kişiden 90'ı somon alıyor. 1 kilo somonla 3 kişi rahatlıkla doyuyor. Çorba ve salata ile birlikte iftarı açıp, salata ile balığı tükettiğinde 3 kişi doyarak sofradan kalkabiliyor. Bunu da 100 TL'ye hallediyorlar. Şu anda memlekette en ucuz et kaynağı balık. Tavuk da kırmızı et de çok pahalı. Vatandaşlar bunu bildiğinden balığa, özellikle somona rağbet gösteriyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca Samsun'da çipura kilo 220 TL, levrek kilo 220 TL, tirsi kilo 100 TL ve hamsi de kilo 100 TL'den alıcı buluyor.

Kaynak: İHA

Samsun, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En Ucuz Protein Kaynağı: 1 Kilosuyla 3 Kişi Doyuyor - Son Dakika

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