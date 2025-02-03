EN YAKIT'tan Müşteri Memnuniyeti İçin Bakım Uygulaması - Son Dakika
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Ekonomi

EN YAKIT'tan Müşteri Memnuniyeti İçin Bakım Uygulaması

EN YAKIT, cihazlarının temizliği için her iki ayda bir bakım uygulamasına başladı.

03.02.2025 11:16
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EN YAKIT, müşteri memnuniyetini artırmak için Türkiye genelindeki cihazlarının iki ayda bir bakım ve temizliğine yönelik uygulama başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk elektrikli şarj ağı işletmeci lisansına sahip EN YAKIT, müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak için başlattığı yeni uygulama ile kullanıcıların "hijyen tedirginliği"ni de minimuma indirecek.

Uygulama kapsamında, Türkiye genelindeki cihazların bakım ve temizlik süreçleri düzenli bir programa bağlandı. Oluşturulan özel bakım ve temizlik ekibi, cihazların periyodik olarak kontrolünü ve temizliğini gerçekleştirecek. Böylece, Türkiye genelindeki EN YAKIT cihazları iki ayda bir bakım ve hijyenik ürünlerle temizlenecek.

Yıl sonu itibarıyla 220 adet tamamı DC (hızlı) şarj noktası ile hizmet veren EN YAKIT Türkiye'deki elektrikli araçların yüzde 23'üne hizmet verirken, şirketin pazar payı yüzde 24'e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, bu süreçlerin müşteri memnuniyeti ve hijyenik kullanıcı deneyimi açısından önemli olduğunu belirterek, EN YAKIT olarak çevre dostu bir yaklaşım sergilediklerini kaydetti.

Şenses, temizlik ve bakım süreçlerinde kullanılan ürünlerin de çevre dostu olduğuna işaret ederek, su ve enerji tasarrufu sağlayan yöntemlerle sürdürülebilirliğe katkıda bulunduklarını ifade etti.

Kullanıcıların en iyi deneyimi yaşamaları için bu çalışmaları yapmayı taahhüt ettiklerini aktaran Şenses, "Sektörde bu alanda ilk olan bir uygulamaya imza attık. Türkiye genelinde geniş bir cihaz ağına sahip olan EN YAKIT bu uygulamayla sektörde örnek olacak. Kullanıcı memnuniyeti ve toplumsal sağlığa yönelik bu tür adımlarla öncü bir marka olma vizyonumuzu güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Son Dakika

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