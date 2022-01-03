ENAG, 2021 yılının enflasyonunu açıkladı: Yüzde 82,81

Buna göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 19,35 arttı. E-TÜFE'nin 2021 yılındaki artışı ise yüzde 82.81 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerinin saat 10.00'da açıklanması beklenirken AA Finans'nın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 8,54 artmasını bekliyor.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.
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