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ENAG, 2021 yılının enflasyonunu açıkladı: Yüzde 82,81 - Son Dakika

ENAG, 2021 yılının enflasyonunu açıkladı: Yüzde 82,81

03.01.2022 09:46
ENAG, 2021 yılının enflasyonunu açıkladı: Yüzde 82,81

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasından önce, hesapladığı aralık enflasyonunu duyurdu.

Buna göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 19,35 arttı. E-TÜFE'nin 2021 yılındaki artışı ise yüzde 82.81 olarak gerçekleşti.

ENAG, 2021 yılının enflasyonunu açıkladı: Yüzde 82,81

TÜİK verilerinin saat 10.00'da açıklanması beklenirken AA Finans'nın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 8,54 artmasını bekliyor.

ENAG, 2021 yılının enflasyonunu açıkladı: Yüzde 82,81

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

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Enflasyon oranı, Enflasyon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ENAG, 2021 yılının enflasyonunu açıkladı: Yüzde 82,81 - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ENAG, 2021 yılının enflasyonunu açıkladı: Yüzde 82,81 - Son Dakika
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