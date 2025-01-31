Enerji Devlerinde Kar Düşüşü

Ekonomi

ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil'in net karı 2024'te yıllık yaklaşık yüzde 6,5, Chevron'un ise yaklaşık yüzde 17,4 azaldı.

Enerji şirketleri ExxonMobil ve Chevron, 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, ExxonMobil'in net karı, geçen yılın son çeyreğinde neredeyse yatay bir seyir izleyerek 7,61 milyar dolar oldu. Exxon Mobil, 2023'ün aynı döneminde 7,63 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Enerji devinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde 1,91 dolar olan hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 1,72 dolara indi.

Şirketin geliri, geçen yılın son çeyreğinde 83,4 milyar dolara ulaştı. ExxonMobil'in geliri 2023'ün aynı döneminde 84,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

ExxonMobil'in net karı 2024 genelinde ise önceki yıla kıyasla yaklaşık 6,5 azalarak 33,7 milyar dolara düştü.

Chevron

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un net karı da 2024'ün dördüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43,4 artarak 3,2 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2023'ün aynı döneminde 2,3 milyar dolarlık kar bildirmişti.

Chevron'un 2023'ün son çeyreğinde 1,22 dolar olan hisse başına net karı geçen yılın aynı döneminde 1,84 dolara çıktı.

Şirketin geliri de geçen yılın dördüncü çeyreğinde 52,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Chevron'un geliri, 2023'ün aynı döneminde 47,2 milyar dolar olmuştu.

Chevron'un net karı, 2024 yılı genelinde ise önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 17,4 azalışla 17,7 milyar dolara geriledi.