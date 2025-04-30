Enerji Geçişinde Belirsizlikler: Yatırımlar Düşüyor

Enerji sektörü profesyonelleri arasında geçen yıl enerji geçişinin hızlandığını düşünenlerin oranı yüzde 72 iken bu oran 2025'te yüzde 55'e geriledi.

AA muhabirinin, dünyanın önde gelen enerji danışmanlık kuruluşlarından DNV'nin yayımladığı "Enerji Sektörü Görünümleri 2025" raporundan derlediği bilgilere göre, yenilenebilir enerji yatırımlarını artıracağını söyleyen şirketlerin oranı yüzde 39 olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, kısa vadeli belirsizlikler küresel enerji geçişini ciddi şekilde yavaşlatıyor.

Sektör temsilcilerinin yalnızca yüzde 55'i enerji dönüşümünün hızlandığını düşünürken bu oran geçen yıl yüzde 72, bir önceki yıl ise yüzde 79'du.

Rapora göre, yenilenebilir enerji yatırımları da bu eğilimi doğruluyor. 2022'de şirketlerin yüzde 55'i yatırım artışı planlarken bu oran bu yıl için yüzde 39'a geriledi.

Özellikle rüzgar enerjisi ve yeşil hidrojen gibi gelişmekte olan alanlarda yatırımlar ciddi şekilde azaldı. Offshore rüzgar yatırımlarını artıracağını belirten şirketlerin oranı ise sadece yüzde 16'da kaldı.

Faiz ve politika şoku yatırımları zorluyor

Yüksek faiz oranları ve siyasi belirsizlikler, enerji geçişini finanse etmeyi zorlaştırıyor.

Katılımcıların yüzde 70'i artan maliyetlerin projelerinin uygulanabilirliğini tehdit ettiğini belirtirken, yüzde 64'ü 2025'te tedarikçilerden fiyat artışı bekliyor. Özellikle yenilenebilir enerji projelerinin yüzde 90'ı sermaye harcamalarına (CAPEX) dayalı olduğu için faiz artışlarından en çok bu alan etkileniyor.

Bölgesel farklılıklarda ise Orta Doğu dikkati çekiyor. Bölgedeki katılımcıların yüzde 77'si enerji geçişinin hızlandığını düşünüyor. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2025 için duyurduğu 5 gigavatlık güneş enerjisi ve 19 gigavatsaatlik batarya projesinin değeri 6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Öte yandan, Suudi Arabistan 2030'a kadar 40 gigavat güneş enerjisi kurmayı planlıyor. Bölge aynı zamanda doğal gaz üretimini artırmaya devam ediyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise enerji geçişinin adaletiyle ilgili. Katılımcıların yüzde 51'i başarılı bir enerji geçişinin birçok ülke, işçi ve toplum için adaletsiz olacağını düşünüyor.

"Temiz teknolojilerin erişilebilir olması" ve "gelişmekte olan ülkelere sermaye sağlanması" en öncelikli konular olarak sıralanırken, aynı iki başlık en fazla başarısızlık riski taşıyan alanlar olarak dikkati çekti.

Öte yandan, yatırımların düşmesine rağmen dijitalleşme öne çıkıyor.

Kurumların yüzde 59'u bu alandaki harcamalarını bu yıl artırmayı planlıyor. Katılımcıların yüzde 74'ü gelişmiş veri kullanımının çalışma biçimlerini değiştirdiğini belirtiyor.

Ayrıca, geçen yıl sektörde yüzde 47 olan yapay zekaya geçiş oranının bu yıl yüzde 60'a çıkması bekleniyor.