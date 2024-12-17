Enerji İçecekleri Çocuk Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji İçecekleri Çocuk Sağlığını Tehdit Ediyor

Prof. Dr. Ahmet Güzel, enerji içeceklerinin çocuklar için ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirtti.

17.12.2024 11:17
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Medipol Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, enerji içeceklerinin, kalp rahatsızlığı, epilepsi ve diğer kronik sağlık sorunları olan çocuklar için ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, enerji içecekleri, son yıllarda özellikle çocuklar ve gençler arasında popülerliği giderek artan ürünler arasında yer alıyor.

Yoğun sınav temposu, spor aktiviteleri veya dijital oyunlar sırasında uzun süre uyanık kalma ihtiyacı gibi nedenlerle tercih edilen bu içecekler, sağlığı tehdit edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ahmet Güzel, enerji içeceklerinin yüksek kafein ve şeker içeriğiyle sadece geçici bir enerji sağladığını, ancak uzun vadede kalp ritim bozukluklarından epileptik ataklara, beslenme bozukluklarından böbrek hasarına kadar pek çok tehlikeye yol açabileceğine işaret ederek, ailelerin bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Özellikle ailesinde kalp rahatsızlığı ve ritim bozukluğu öyküsü bulunan bireyler için bu içeceklerin ciddi hayati riskler oluşturduğunu kaydeden Güzel, "Enerji içecekleri içerdiği yüksek kafein miktarından dolayı kalp atış hızını artırarak ritim bozukluklarına yol açabiliyor. Yüksek kafein içeriği ile tetiklenen kalp ritim bozuklukları da dolaşımı bozarak pıhtılaşmalara ve inme ataklarına yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Güzel, çocukların enerji içecekleriyle aldıkları yüksek şeker ve kalori nedeniyle günlük kalori ihtiyaçlarını karşıladığını aktararak, "Çocuklar bu nedenle diğer doğal besin kaynaklarını alamıyorlar. Ayrıca bu enerji içecekleriyle artan kalori alımı sıklıkla birlikte tüketilen atıştırmalıklarla daha da artıyor ve kötüleşen beslenme sorunlarıyla çağımızın en önemli problemlerinden biri olan obeziteye yol açıyor." açıklamasını yaptı.

Bu tür içeceklerin sempatik sistemi sürekli çalıştırarak kas yıkımına ve böbrek hasarına yol açabileceğine dikkati çeken Güzel, spor faaliyetlerinde daha fazla enerji için bu içecekleri tüketen gençlerin daha dikkatli olması gerektiğini anlattı.

Prof. Dr. Güzel, vücut geliştirme ve yoğun fiziksel aktivitelerde enerji içeceği tüketimiyle birlikte idrar yoluyla sıvı kayıplarının arttığının altını çizerek, "Aşırı kas egzersizleriyle artan böbrek yükü böbreklerde istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. Ayrıca bu içeceklerin yoğun tüketimi ile birlikte uykusuzluk, davranış bozuklukları ve kronik yorgunluk gibi sorunlarla gençlerimiz karşı karşıya kalabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ailelerin, çocukların düzenli uyku alışkanlıkları edinmesini sağlaması ve onları doğal fiziksel aktivitelerle meşgul etmesi gerektiğini bildirerek, "Bunun yanı sıra enerji içeceği yerine doğal kaynaklardan enerji sağlayacak besinler tüketilmelidir. Örneğin, taze meyve suları ve dengeli bir kahvaltı hem enerji sağlar hem de çocukların sağlıklı gelişimine destek olur." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Ahmet Güzel, Epilepsi, Epilepsi, Ekonomi, Hastane, Eğitim, Sağlık, Enerji, Son Dakika

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