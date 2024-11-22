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Ekonomi

Enerji İşbirliği Geliştiriliyor

Bakan Bayraktar, Bulgaristan ile enerji hatları kapasitelerini artırmak için işbirliği görüşüldü.

22.11.2024 10:48
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğine hizmet eden elektrik ve doğal gaz enterkonneksiyon hatlarının kapasitelerinin artırılması konusunda işbirliklerini geliştirme fırsatlarını değerlendirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) Bakanlık himayesinde "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum marjında ilk görüşmesini Malinov ile gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bayraktar, paylaşımında "Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de hizmet eden elektrik ve doğal gaz enterkonneksiyon hatlarının kapasitelerinin artırılması, bölgeye daha fazla enerji arzının sağlanması noktasında halihazırdaki işbirliklerimizi geliştirme fırsatlarını değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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