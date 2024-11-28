Enerji İthalatı Yüzde 7,3 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji İthalatı Yüzde 7,3 Azaldı

Ekimde Türkiye'nin enerji ithalatı 4,99 milyar dolara gerileyerek yıllık yüzde 7,3 azaldı.

28.11.2024 10:46
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Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azalarak 4 milyar 988 milyon 175 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ekimde Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla aynı kalarak 29 milyar 409 milyon 242 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 4 milyar 988 milyon 175 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Geçen yıl ekimde bu rakam 5 milyar 380 milyon 883 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 7,3 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 25,9 azalarak 2 milyon 180 bin 716 tona düştü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji İthalatı Yüzde 7,3 Azaldı - Son Dakika

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