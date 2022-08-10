EPDK, lisanssız elektrikte "tüketim kadar üretim" hedefine yönelik düzenlemeye gidecek - Son Dakika
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EPDK, lisanssız elektrikte "tüketim kadar üretim" hedefine yönelik düzenlemeye gidecek

10.08.2022 13:10
EPDK, lisanssız elektrikte "tüketim kadar üretim" hedefine yönelik düzenlemeye gidecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, lisanssız elektrikte kendi tüketimi için üretim yapanların desteklenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gideceklerini bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, lisanssız elektrikte kendi tüketimi için üretim yapanların desteklenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gideceklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildiğini, yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Lisanssız güneş enerjisi kurulu gücünün 8 bin megavata yaklaştığı bilgisini veren Yılmaz, bu alandaki düzenlemelerle son yıllarda sadece belediyeler ve sanayi bölgeleri değil, tarımsal üreticiler ve turizm işletmecileri dahil her abone grubundan vatandaşın tükettiği enerjinin üreticisi konumuna geldiğini belirtti.

Yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde, organize sanayi bölgelerinde (OSB) lisanssız üretim tesisi için yer bulamayan tüketicilerin başka dağıtım bölgelerinde, sanayi bölgeleri dışında tesis kurabileceklerini ifade eden Yılmaz, kojenerasyon tesisleri bulunan tüketicilerin de belirli şartlar altında kojen santrali ile karşılayamadığı tüketimleri için lisanssız üretim tesisi kurabileceğini bildirdi.

Yılmaz, 9 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile lisanssız üretim tesisi gücünün tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile ilişkilendirildiğini, marttaki kanun değişikliğiyle de bazı abone gruplarında bu gücün 2 katına çıkarıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu düzenlememizle, 'tüketim kadar üretim' hedefinden sapan, mühendislik bilimine ve teknik gerçeklere aykırı olarak kurulu gücünü orantısız şekilde artıran, gerçek tüketicilerin lisanssız üretim tesisi kurabilmeleri imkanını ortadan kaldıran, tüketim olmadan üretim yapmaya çalışan tesislerin satışa konu edilebilecek üretim miktarlarını belirledik."

Konuyla ilgili sosyal medyada yer alan eleştirilere değinen Yılmaz, "Düzenlememizin amacı, kendi tüketimi için üretim yapanların desteklenmesi. Gerçek tüketimi olan ve kapasite kısıtı nedeniyle üretim tesisi kuramayan tüketicilerin önünün açılması. Bakın biz kendi binamızda güneş panelleri kurduk. Tükettiğimiz enerji kadar üretiyoruz. İstiyoruz ki yurt çapında bir güneş seferberliği başlatalım. Bu seferberlikten sadece sektörümüz değil bütün Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.

Düzenlemeyle tüketim miktarı kadar üretilen enerjinin tüketim oranına mahsuplaştırılacağını, bir tüketim miktarı kadar üretilen fazla enerjinin ise satışa konu edileceğini belirten Yılmaz, "Bu orandan daha fazla yapılan üretim ise bütün tüketicilerimize fayda sağlayacak şekilde 'bedelsiz enerji' olarak sisteme yansıyacak. Üretilen miktar yükseldikçe tüketicilerimizin faturaları da düşüş yönünde etkilenecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mustafa Yılmaz, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK, lisanssız elektrikte 'tüketim kadar üretim' hedefine yönelik düzenlemeye gidecek - Son Dakika

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