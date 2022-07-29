Elektrik piyasalarında bazı fiyat limitleri güncellendi - Son Dakika
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Elektrik piyasalarında bazı fiyat limitleri güncellendi

29.07.2022 09:57
Elektrik piyasalarında bazı fiyat limitleri güncellendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasındaki "Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası"nda, en yüksek fiyat güncelledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasındaki "Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası"nda, en yüksek fiyat güncelledi.

EPDK'nin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek olan konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu piyasalarda daha önce megavatsaat başına 0 lira olan asgari fiyat limiti değişmezken, azami fiyat limiti megavat saat başına 2 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Öte yandan, mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için tüketim miktarları 1 Ağustos itibarıyla düzenlenecek faturalar için yıllık 100 milyon kilovatsaat olarak güncellendi.

Daha önce bu rakam mesken tüketici grubu için yıllık 50 milyon kilovatsaat, tarımsal sulama tüketici grubu için yıllık 7 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici grupları için yıllık 1 milyon kilovatsaat olarak uygulanıyordu.

YORUMLAR
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EPDK'den kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin karar EPDK'den kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin karar Petrol ve LPG piyasaları lisans yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı! İki aylık süre şartı esnetildi Petrol ve LPG piyasaları lisans yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı! İki aylık süre şartı esnetildi
Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik piyasalarında bazı fiyat limitleri güncellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik piyasalarında bazı fiyat limitleri güncellendi - Son Dakika
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