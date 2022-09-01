Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yükseltildi - Son Dakika
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Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yükseltildi

01.09.2022 08:22
Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yükseltildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 4 bin 800 liraya yükseltti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 4 bin 800 liraya yükseltti.

EPDK tarafından hazırlanan "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurum tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 4 bin 800 lira olarak uygulanacak.

EPDK temmuzda, gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 3 bin 750 lira olarak belirlemişti.

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Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yükseltildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yükseltildi - Son Dakika
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