Kendileri İçin Elektrik Üretenler, Tükettikleri Kadar Enerjiyi Satabilecekler - Son Dakika
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Kendileri İçin Elektrik Üretenler, Tükettikleri Kadar Enerjiyi Satabilecekler

11.08.2022 11:05
Kendileri İçin Elektrik Üretenler, Tükettikleri Kadar Enerjiyi Satabilecekler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kendi elektriğini üretenlerin desteklenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre; bu üreticiler, kendi tükettiği enerji kadarki fazla üretimi satabilecek, onun üzerindeki üretim ise bedelsiz olarak sisteme girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kendi elektriğini üretenlerin desteklenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre; bu üreticiler, kendi tükettiği enerji kadarki fazla üretimi satabilecek, onun üzerindeki üretim ise bedelsiz olarak sisteme girecek.

EPDK, lisanssız elektrik üretiminde yeni bir düzenlemeye gitti. Yeni yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; kendi tüketimi için üretim yapanlar, tükettikleri kadar enerjiyi satabilecekler.

Tüketim miktarı kadar fazla üretimin üzerindeki üretim ise bedelsiz enerji olarak sisteme yansıyacak. Üretim arttıkça tüketicilerin faturalarında düşüş olacak. Organize sanayi bölgelerinde yer bulamayan tüketiciler, sanayi bölgeleri dışında da tesis kurabilecekler.

YORUMLAR
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EPDK'den Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği değişikliğine ilişkin açıklama Açıklaması EPDK'den Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği değişikliğine ilişkin açıklama Açıklaması Dönmez: '(Elektrikli araçlar için şarj üniteleri) Şu an itibariyle 3 bin 888 adet soketimiz var' Dönmez: '(Elektrikli araçlar için şarj üniteleri) Şu an itibariyle 3 bin 888 adet soketimiz var'
Kaynak: ANKA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kendileri İçin Elektrik Üretenler, Tükettikleri Kadar Enerjiyi Satabilecekler - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kendileri İçin Elektrik Üretenler, Tükettikleri Kadar Enerjiyi Satabilecekler - Son Dakika
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