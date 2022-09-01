Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı - Son Dakika
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Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı

01.09.2022 00:06

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere elektrik tarifesinde fiyat artışı yaptı. Bu fiyat artışına göre; konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılan elektriğe ise yüzde 50 zam geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, salgının etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya- Ukrayna savaşının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdiği belirtildi.

"HAM MADDE FİYATLARINDA OLAĞANÜSTÜ ARTIŞLAR YAŞANDI"

"Küresel enerji krizi" olarak da yorumlanan bu süreçte tüm ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir." denildi.

SANAYİ ABONELERİNE YÜZDE 50 ZAM

EPDK'nın açıklamasının devamında şunlar kaydedildi: "Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji ham madde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebiyle nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira olmuştur."

Yeni tarifeler 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

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Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Rusya, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı - Son Dakika

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