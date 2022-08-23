Bakan Dönmez'den Körfez çıkarması - Son Dakika
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Bakan Dönmez'den Körfez çıkarması

23.08.2022 10:57
Bakan Dönmez'den Körfez çıkarması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanındaki iş birliğini geliştirmek için Umman ve Katar'a ziyarette bulunacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanındaki iş birliğini geliştirmek için Umman ve Katar'a ziyarette bulunacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Umman'ın başkenti Maskat'a gidecek. Bugün gerçekleşecek programda Bakan Dönmez, Ummanlı mevkidaşı Salim Al Aufi ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek.

Dönmez'in Körfez mesaisi çarşamba günü Katar ile devam edecek. Son yıllarda iki ülke arasında her alanda artan iş birliğini geliştirmek için Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya gelecek. Görüşmelerde ülkeler arasındaki enerji ve maden alanında iş birliğinin gelişmesi konularının ele alınması bekleniyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Katar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez'den Körfez çıkarması - Son Dakika

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