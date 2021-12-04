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Enerji verimliliğiyle ilgili destekler artacak - Son Dakika

Enerji verimliliğiyle ilgili destekler artacak

04.12.2021 14:09
Enerji verimliliğiyle ilgili destekler artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, enerji verimliliğine ilişkin desteklerini sanayicilerin yanı sıra bina, tarım ve hizmet sektörüne de sunacaklarını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, enerji verimliliğine ilişkin desteklerini sanayicilerin yanı sıra bina, tarım ve hizmet sektörüne de sunacaklarını söyledi.

Tancan, Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) düzenlenen "Güneydoğu Enerji Forumu"nda, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu güç sıralamasında dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci olduğunu ifade etti.

Dünya genelinde şu anda enerji krizi riski bulunduğunu anlatan Tancan, "Bütün emtialar gibi arz sıkıntısı yaşandığı takdirde fiyatlar nasıl anormal yükseliyorsa aynı durum enerji için de geçerli. 2020 yılında 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 115 dolar. 2022'nin Eylül ayında ise 808 dolar, ekim ayında da 10 katı yükselerek 1099 dolar olmuş. Kasım ayında ise 976 dolara kadar düşmüş. Yani 2020 yılıyla kıyasladığımızda geçtiğimiz 3 ay içerisinde 8-9 kat olan bir artış söz konusu." dedi.

Tancan, kömürde de fiyat artışlarının yaşandığını belirterek 2020 yılında ortalama fiyatı 50 dolar olan kömürün Ekim 2021'de 270 dolara yükseldiğine dikkati çekti.

"Konut doğal gazı açısından en ucuz ülkeyiz"

Doğal gaz ve kömür fiyatlarındaki artışın elektrik fiyatlarına yansıdığını dile getiren Tancan, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki İtalya, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde 2021'in başında 60-70 avro seviyesinde olan elektik fiyatlarının bugün 200 avrolara çıkmakta olduğu görülüyor. Buna rağmen ülkemizde elektrikte büyük bir artış gerçekleşmedi. Elektrikteki fiyat artışı birçok emtiadaki artışının sebepleri ne ise benzer sebepler enerji fiyatları için de söz konusu. Artışlara rağmen konut elektrik fiyatlarına baktığımızda en ucuz ikinci ülkeyiz. Konut doğal gazı açısından ise en ucuz ülkeyiz. Doğal gazı üretip de satan ülkeler, hiçbir ülkenin alım gücüne bakıp fiyatlandırmıyor. Dünyadaki fiyat ne ise ülkemizde de odur."

Verimlilik projeleri destekleri

Tancan, Avrupa'daki bazı ülkelerinin Türkiye'nin kullandığı enerjinin neredeyse yarısını kullanarak aynı ürünü ürettiklerine işaret ederek, enerjinin verimli kullanılması yönünde bir zorunluluğun bulunduğunu aktardı.

Bakanlık olarak verimlilik artırıcı projeleri desteklediklerinin altını çizen Tancan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar desteklerimiz sanayi tesislerimiz içindi. Herhangi bir sanayicimiz gelip 'ben şöyle bir verimlilik projesi yaptım, şu şekilde verimlilik sağlayacak, projemi destekleyin' dediğinde biz bu projeyi destekliyoruz. Sanayicinin projesini inceliyoruz, proje uygulandıktan sonra da yaptığı harcamaların bir kısmını da kendisine hibe ediyoruz. Hem hibe olarak desteğimizi alıyor hem de fabrikasındaki enerjiyi daha az kullanarak kazanıyor. Bugüne kadar 132 milyon lira destek vermişiz. Yaklaşık 470 milyon lira yatırım yapıldı ve yılda 238 milyon liralık kazanç elde edildi. Desteklerimiz şu ana kadar sanayici tesisleriyle ilgiliydi ama geçtiğimiz hafta Meclis'ten bir yasa çıktı ve artık desteklerimizin kapsamını genişletiyoruz. Verimlilik konusunda sanayicilerin yanı sıra bina ve tarım ile hizmet sektöründe de destek vereceğiz. Yeter ki elektrik kullananlar daha verimli kullanmaya başlasın."

Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, AB Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przywara, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı İslim Arıkan'ın yanı sıra enerji dağıtım şirketlerinin yetkilileri ve çok sayıda sanayici katıldı.

Enerji verimliliğiyle ilgili destekler artacak
Enerji verimliliğiyle ilgili destekler artacak
Enerji verimliliğiyle ilgili destekler artacak

Avrupa Birliği, Doğalgaz, Enerji, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji verimliliğiyle ilgili destekler artacak - Son Dakika Ekonomi


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