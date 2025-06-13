Enerji Yatırımlarında Yeni Düzenleme

Bakan Bayraktar: Enerji ve maden alanlarında yatırımların önünü açacak düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclisimize sunuldu. Düzenleme ile özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarında izin süreçleri hızlandırılacak. ÇED, orman izinleri, imar izinleri gibi uzun ve karmaşık bürokratik işlemlerin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak yeni bir mekanizma devreye girecek. Böylece 48 ayı bulabilen izin süreçleri 18 aya kadar düşürülebilecek.