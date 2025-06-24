Enerjim Sensin Programı Başvuruları Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjim Sensin Programı Başvuruları Açıldı

24.06.2025 13:07
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EPDK ve ELDER'in desteklediği program, enerji girişimlerine 5,25 milyon lira ödül sunuyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ile İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle yürütülen "Enerjim Sensin" hızlandırma programının başvuruları açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019'dan beri EPDK ve ELDER tarafından düzenlenen program, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler geliştiren girişimlerin büyümesini ve sektöre entegrasyonunu teşvik ediyor.

Enerji alanındaki sorunlara yaratıcı çözümler sunan, süreçleri iyileştiren ve sektörel gelişmelere hızla adapte olabilen girişimlerin desteklenmesini amaçlayan programa başvurular, 1 Ağustos'a kadar kabul edilecek.

Enerjim Sensin Sahnesi'ne başvuran girişimler, 2,25 milyon lira nakit ödülün yanı sıra Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ile AR-GE projeleri geliştirme fırsatı elde edecek. Öte yandan, EPDK ve ELDER'in ana destekçisi olduğu İTÜ Çekirdek Enerji Dikeyi ve Big Bang Enerji Sahnesi'ne başvuran girişimler, 3 milyon lira nakit ödülün yanı sıra 100'den fazla yatırımcı ve kurumsal şirketle POC, satış, iş birliği ve yatırım olanaklarına erişim sağlayacak. Her iki sahneye başvuran girişimler ise toplamda 5,25 milyon liralık nakit ödül kazanma şansına sahip olacak.

Bununla birlikte girişimler, 2,85 milyar liralık Big Bang yatırım ve ödül havuzundan pay alabilecek ve enerji sektöründe faaliyet gösteren öncü şirketlerle satış, iş birliği ve stratejik ortaklık fırsatlarına erişebilecek.

Yalnızca finansal destekle sınırlı kalmayan program aynı zamanda mentörlük, endüstriyel tasarım, iş ağı geliştirme ile yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılım gibi birçok alanda girişimciye katkı sunuyor.

Bugüne kadar 450'den fazla başvuru alan program kapsamında 110 girişim desteklendi, 500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlandı ve 1135'in üzerinde mentörlük oturumu gerçekleştirildi. Uluslararası alanda da etkinliğini artıran "Enerjim Sensin" programı kapsamında desteklenen 15 girişim, CES ve Slush gibi dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarında yer aldı. 13 girişim global pazarlara açılırken, 2 girişim ulusal ve uluslararası patent desteği aldı.

Ayrıca program, mali anlamda güçlü bir tablo ortaya koyarak bugüne kadar toplam 135 milyon lira yatırım, 155 milyon lira ciro elde etti ve 2,5 milyar lira toplam değerlemeye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkan Yardımcısı ve AR-GE Komisyonu Başkanı Hacı Ali Ulutaş, program sayesinde sektöre yenilikçi çözümler sunan girişimlere önemli destekler sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Enerji sektöründeki dijitalleşme Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırırken, ürün ve hizmetlerimiz için yeni pazarların kapılarını aralayacak. Milli teknoloji ürünleri üretmek ve enerji sektöründe dijitalleşme yoluyla rekabet gücümüzü artırmak temel hedeflerimizdendir. Sektördeki bu dönüşüm, büyümeye, istihdama ve yeni küresel pazar imkanlarına önemli katkılar sağlayacak. Dışa bağımlılığı azaltmak, siber güvenliği güçlendirmek ve lisans ile bakım bedelleri gibi kalemlerin yurt içinde kalmasını sağlamak amacıyla milli projeleri desteklemeye devam ediyoruz. İşte tüm bu üzerinde durduğumuz kritik süreçlerin hayata geçirilmesinde önemli bir destek sağlayan 'Enerjim Sensin' Hızlandırma Programı ile hedefimiz, enerji sektöründe tam anlamıyla yerli ve milli bir teknoloji altyapısı oluşturarak ülkemizi geleceğin enerji dünyasına hazırlamak."

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz de EPDK'nin desteği sayesinde enerji sektörüne yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesinin mümkün olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel çapta büyük bir dönüşüm geçiren enerji sektöründe, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji çözümleri her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Yeşil dönüşümün omurgası olan elektrik dağıtım sektörümüzün geleceği, daha fazla yenilenebilir enerji entegrasyonu, dijitalleşme ve akıllı şebekeler gibi önemli trendlerle şekilleniyor. ELDER olarak, gençlerimizin, fikir ve girişimleriyle ülkemizin geleceğinin mimarları olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin potansiyelini ortaya çıkarmak ve genç girişimcilere destek olmak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Onların enerjisi ve yenilikçi yaklaşımları, geleceğin enerjisini şekillendiriyor. Bu programın, enerji sektörüne yönelik girişimcilik ekosistemine yaptığı katkılarla, sektörün dinamizmini artırdığına ve enerji alanında önemli inovasyonların önünü açtığına inanıyoruz. Fikri, projesi olan tüm girişimcilere kapımızın sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

İTÜ Çekirdek Enerji Dikeyi'ne başvurular "basvuru.itucekirdek.com/tr/katil/1/enerji_2025_4" adresinden, EPDK ve ELDER'in yürüttüğü Enerjim Sensin programına başvurular ise "www.elder.org.tr/enerjim-sensin" adresinden yapılabilecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjim Sensin Programı Başvuruları Açıldı - Son Dakika

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