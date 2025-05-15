Enerjisa 1 Milyar TL'lik Tahvil İhracını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa 1 Milyar TL'lik Tahvil İhracını Gerçekleştirdi

Enerjisa 1 Milyar TL\'lik Tahvil İhracını Gerçekleştirdi

Enerjisa Enerji, 728 gün vadeli 1 milyar TL tutarında tahvil ihracını Ak Yatırım ile gerçekleştirdi.

15.05.2025 12:17
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Enerjisa Enerji, yeni tahvil ihracını duyurdu. Sabancı Holding ve E.ON'un ana sermayedarları olduğu ve yüzde 20 hissesi halka açık olan şirket, 728 gün vadeli ve 1 milyar TL tutarında tahvil ihracını, Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdi. Şirketin yatırımlarında kullanılacak bu tahvil ihracı ile birlikte tedavüldeki toplam borçlanma aracı 35 milyar TL'ye ulaştı.

Gerçekleştirdiği altyapı, yenilenebilir enerji ve e-mobilite yatırımları ile Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı veren elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, Borsa İstanbul TLREF Endeksi değişimine endeksli 728 gün vadeli, 1 milyar TL'lik tahvil ihracını 14 Mayıs 2025 tarihinde tamamladı. Bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen yüksek talebi karşılayan şirketin tedavüldeki toplam borçlanma aracı, 35 milyar TL'ye ulaşmış oldu.

"Uzun vadeli değer oluşturma yaklaşımımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi"

Yatırımcılarıyla güçlü ve sürdürülebilir bir bağ kurmak adına attıkları adımlara bir yenisini eklediklerini ifade eden Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, "Finansal piyasalardaki zorlaşan koşullara ve belirsizliklere rağmen 728 gün vadeli ve 1 milyar TL tutarındaki tahvil ihracımıza gösterilen yüksek ilgi, yalnızca finansal dayanıklılığımıza ve piyasalardaki kredibilitemize değil, aynı zamanda stratejik yatırım planlarımıza ve uzun vadeli değer oluşturma yaklaşımımıza duyulan güvenin de önemli bir göstergesidir. Yatırımlarımızı planlarken şeffaflık, sürdürülebilirlik ve risk yönetimi gibi temel ilkeleri önceliklendiriyor; bu doğrultuda sermaye piyasalarından sağladığımız kaynaklarla hem finansal esnekliğimizi koruyor hem de ülkemizin enerji altyapısına katkı sağlıyoruz. Bu borçlanma aracıyla yalnızca yatırımcılarımız için sürdürülebilir bir finansal enstrüman sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin düşük karbonlu geleceği için somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Şirket olarak, güçlü bilanço yapımız ve uzun vadeli perspektifimizle, enerji sektörüne değer katmaya ve ülkemizin enerji dönüşüm yolculuğuna öncülük etmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Türkiye'de elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri sektöründe lider konumda bulunan Enerjisa Enerji ile bugüne kadar çok sayıda başarılı ihraç ile birçok kez ilklere imza attıklarını belirtti. Erdoğmuş, "Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarında lider konumdayız ve borçlanma aracı piyasasının gelişmesine katkıda bulunan birçok ürünü ilk defa piyasaya sunan aracı kurumuz. Şirket ile en son 10 Şubat 2025 tarihinde tamamladığımız 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki tahvil ihracı ile tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdik. Şimdi de 728 gün vadeli ve 1 milyar TL tutarındaki bu yeni ihracı başarıyla tamamlamış olmaktan gurur duyuyoruz. Ak Yatırım olarak, önümüzdeki dönemde de sektördeki liderliğimizi sürdürmeye kararlıyız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa 1 Milyar TL'lik Tahvil İhracını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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