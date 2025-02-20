Enerjisa'dan Yenilikçi ChatVolt WhatsApp Botu - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa'dan Yenilikçi ChatVolt WhatsApp Botu

Enerjisa\'dan Yenilikçi ChatVolt WhatsApp Botu

Enerjisa, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla ChatVolt WhatsApp Botu'nu hayata geçirdi.

20.02.2025 11:30
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Enerjisa Dağıtım Şirketleri, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. 14 ilde 22 milyondan fazla kullanıcıya Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile hizmet veren şirket, dijital dönüşüm yolculuğunun bir parçası olarak yenilikçi ChatVolt WhatsApp Botu'nu hayata geçirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Dijitalleşme ve inovasyonla operasyonlarını hızlandırırken müşteri memnuniyetini arttırıyor. 14 ilde 22 milyondan fazla kullanıcıya Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile hizmet veren şirket, dijital dönüşüm yolculuğunun bir parçası olarak yenilikçi ChatVolt WhatsApp Botu'nu hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre; ChatVolt WhatsApp Botu, müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve en pratik şekilde karşılamak için tasarlandı. Elektrik kesintisi ve planlı kesintilerin sorgulanmasından, arıza bildirimlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren ChatVolt, kullanıcılarına konum, açık adres veya tesisat bilgisiyle kolay başvuru imkanı sunuyor. Ayrıca, müşterilerin tüm kanallar üzerinden yaptığı başvurular hakkında detaylı bilgi sağlıyor ve talep edilen diğer konularda rehberlik ediyor. Müşteriler canlı destek ekibine günün her saati bağlanabiliyor. Botun müşteriler arasında yapılan değerlendirmede memnuniyet skoru 5 üzerinden 4,14 olarak ölçülürken, müşterilerin yüzde 84'ü WhatsApp botunu tekrar kullanmayı tercih edeceklerini belirtti.

"Yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz"

ChatVolt gibi yenilikçi teknolojilerle çıtayı yükselttiklerini belirten Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, "İnsan odaklı ve çözüm merkezli yaklaşımımızla Türkiye'nin enerji dönüşümünde öncü rolünü sürdürmek ve pekiştirmek istiyoruz. Kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hedefi doğrultusunda her gün daha ileriye taşıdığımız çalışmalarımız ile Türkiye'nin enerji geleceğini inşa ederken, müşterilerimizin yanında olma kararlılığını sürdürüyoruz. Bu vizyon, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda enerji sektöründe daha iyi bir gelecek için köklü bir değişim oluşturma misyonunu da temsil ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak hayatlara dokunan ve geleceği şekillendiren yenilikçi çözümlerle tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa'dan Yenilikçi ChatVolt WhatsApp Botu - Son Dakika

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