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Enerjisa Enerji, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği puanını B seviyesine yükseltti - Son Dakika

Enerjisa Enerji, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği puanını B seviyesine yükseltti

16.12.2021 10:33
Enerjisa Enerji, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği puanını B seviyesine yükseltti

Elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği puanını B seviyesine yükseltti.

Elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği puanını B seviyesine yükseltti.

Dünyanın önemli çevre raporlama platformlarından Karbon Saydamlık Projesinin (CDP - Carbon Disclosure Project ) 2021 yılı sonuçlarına göre Enerjisa Enerji, yer aldığı İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programındaki başarı puanını B seviyesine yükseltti. 2002 yılından bu yana şirketlerin Karbon Saydamlık Beyanında bulunduğu program, şirketlerin yenilenebilir enerji kullanımı, bilime dayalı hedefler, karbon fiyatlandırması ve daha fazlası yoluyla iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçiş için halka açık bir şekilde taahhütte bulunmalarına yardımcı oluyor. Şirketlerin karbondioksit salınım süreçlerini nasıl yönettiklerini, salınımı azaltmak için neler yaptıklarını ve taşıdıkları karbon kaynaklı piyasa riskini küresel çapta raporlayan CDP, sürdürülebilir bir gelecek için önemli çalışmalar hayata geçiriyor.

Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programına dahil olan şirket, 2021 yılında Türkiye'den raporlama yapan 78 şirket içerisinde üst sıralarda yer alarak İklim Değişikliği Programı'nda genel başarı puanını 'B Yönetim Seviyesine' yükseltti. 2018 yılında İklim Değişikliği ile ilgili verilerini izlemeye, ölçmeye ve analiz etmeye başlayan şirket, 2020 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği, 2021'den beri CDP Su Güvenliği Programı tarafından notlandırılıyor.

2019 yılı Ekim ayında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı olan, Ocak 2020'de ise ilk kez Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu alarak BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne giren şirket, İşimin Enerjisi çatısı altında da yenilikçi ürünlerle enerji verimliliği, tasarruf, karbon salınımın azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendine rehber edindiği belirtildi. Şirket, bu yaklaşımla daha yeşil ve akıllı bir gelecek için sorumluluk alıyor ve yol haritasını sürdürülebilirlik stratejisi üzerinde kurgulamaya devam ediyor. Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, " Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP 2021 İklim Değişikliği Programı'nın açıklanan sonuçlarına göre başarı puanımızı 'B' seviyesine yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Şirket olarak daha yeşil ve akıllı bir gelecek için ortaya koyduğumuz çabalarımızın uluslararası düzeyde değerlendirilerek geçtiğimiz seneye göre üst düzeyde notlanmış olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Karbon Saydamlık Projesi tarafından sektörümüzün ve Türkiye'nin öncüleri arasında değerlendirilmemiz ve B Listesi'nde kendimize yer bulmamızı büyük memnuniyetle karşılıyorum. Programdaki başarılarımızın önümüzdeki dönemde de katlanarak artacağına inanıyorum ve bu başarıda payı olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Enerjisa Enerji, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği puanını B seviyesine yükseltti

Enerjisa, Türkiye, Enerji, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enerjisa Enerji, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği puanını B seviyesine yükseltti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Enerjisa Enerji, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği puanını B seviyesine yükseltti - Son Dakika
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