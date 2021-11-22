Üye Girişi
Enerjisa ve Teknosa'dan LED aydınlatma dönüşümüne yönelik iş birliği - Son Dakika

Enerjisa ve Teknosa'dan LED aydınlatma dönüşümüne yönelik iş birliği

22.11.2021 11:51
Enerjisa ve Teknosa'dan LED aydınlatma dönüşümüne yönelik iş birliği

Enerjisa Enerji ve Teknosa'nın enerjide verimlilik sağlayan LED aydınlatma dönüşümüne yönelik iş birliği kapsamında İstanbul Canpark AVM'deki Teknosa mağazasında LED dönüşüm uygulaması devreye alındı.

Enerjisa Enerji ve Teknosa'nın enerjide verimlilik sağlayan LED aydınlatma dönüşümüne yönelik iş birliği kapsamında İstanbul Canpark AVM'deki Teknosa mağazasında LED dönüşüm uygulaması devreye alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İşimin Enerjisi çatısı altında sunduğu doğa dostu ürünlerle müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf sağlayarak yenilenebilir enerji kullanımını artıran yenilikçi çözümler sunan Enerjisa Enerji'nin LED dönüşüm uygulaması Teknosa'nın mağazalarında hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, gelecek yıl 20 Teknosa mağazasında 2 bin 500 armatürün LED dönüşümünün tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, Teknosa ile hayata geçirdikleri projenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

İşimin Enerjisi çatısı altında yenilikçi ürünlerle hayata geçirdiğimiz tüm projelerde enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber edindik. Bu görüşle hareket ederek daha yeşil bir dünya için ülkemizin ve enerji sektörünün geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunu yaparken müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi de dizayn ediyor ve geliştiriyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin yatırım maliyetini hafifleterek, enerji verimliliği yatırımlarından da tasarruf etmelerine olanak sağlıyoruz. Teknosa ile başlattığımız ve 5 yıllık süreçte daha da yaygınlaştırmayı planladığımız LED aydınlatma dönüşümü ile Teknosa'nın enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Enerjisa ve Teknosa'dan LED aydınlatma dönüşümüne yönelik iş birliği

geri dönüşüm, Enerjisa, Teknosa, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerjisa ve Teknosa'dan LED aydınlatma dönüşümüne yönelik iş birliği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu! 11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu! Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı 11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal 11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal
Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 11:05 Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 10:43 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak 10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak
Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı 10:17 Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti 09:30 Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti

Son Dakika Haberleri
11:47 CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi
11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu!
11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı
11:39 Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: 3 doz aşı olmama rağmen hafif geçmiyor
11:30 Ümmü Şahin, 5.5 yıldır oğlunu arıyordu: Müslüme'nin ölümü onu da yıktı
11:27 Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor
11:24 Üç Kızkardeş dizisinde isimler netleşiyor: Reha Özcan, Veda Yurtsever, İclal Aydın!
11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal
11:16 İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı
Süleyman Soylu, konuşmasına gülen CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun Süleyman Soylu, konuşmasına gülen CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun         
12:01
Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
11:43
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı         
11:12
Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi         
10:51
Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü         
10:26
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 12:10:11. #1.12#
SON DAKİKA: Enerjisa ve Teknosa'dan LED aydınlatma dönüşümüne yönelik iş birliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement