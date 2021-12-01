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Enerjisa Enerji güvenli ödeme altyapısında Akbank ile anlaştı - Son Dakika

Enerjisa Enerji güvenli ödeme altyapısında Akbank ile anlaştı

01.12.2021 10:42
Enerjisa Enerji güvenli ödeme altyapısında Akbank ile anlaştı

Enerjisa Enerji, Akbank ile 14 ildeki 76 Enerjisa İşlem Merkezi'nin ödeme altyapısının sağlanması için kapsamlı bir iş birliğine imza attığını duyurdu.

Enerjisa Enerji, Akbank ile 14 ildeki 76 Enerjisa İşlem Merkezi'nin ödeme altyapısının sağlanması için kapsamlı bir iş birliğine imza attığını duyurdu.

Proje dahilinde her ay yaklaşık 700 bin müşteri, Enerjisa İşlem Merkezleri'nden yaptıkları fatura ödemelerini TCMB lisanslı, anlaşmalı ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sabancı Holding ve E.ON'un çoğunluk hisselerine sahip olduğu ve halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten, elektrik dağıtım ve perakende şirketi Enerjisa Enerji, güvenli ödeme altyapısında Akbank ile anlaştığını duyurdu.

HİZMETİN ODAĞINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VAR

Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Biz her zaman yaptığımız işin merkezine müşterimizi koyarak bugüne geldik. Şimdiye dek gerek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan yatırımlarımızla gerekse de sunduğumuz yenilikçi çözümlerimizle müşterilerimize en iyi hizmeti götürmeyi amaçladık. Bu anlaşma ile Enerjisa Enerji olarak hizmet verdiğimiz bölgelerde müşterilerimize sunduğumuz uçtan uca çözümleri arttırmaya devam ediyoruz. Sabancı Holding çatısı altında yer alan, Enerjisa ve Akbank gibi iki güçlü ve güvenilir markanın iş birliği bizler açısından çok değerli. Bu proje dahilinde her ay 700 bin Enerjisa Enerji müşterisi, İşlem Merkezlerimiz üzerinden gerçekleştirdikleri ödemeleri Akbank güvencesi ile yapabilecek. Her yıl yaklaşık 10 milyon Enerjisa fatura ödemesinin bu kanaldan gerçekleşmesini bekliyoruz. İnsanımıza kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sağlamak için yenilikçi ve güvenli uygulamalarımızı müşterilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Akbank olarak Enerjisa kullanıcılarına yıllardır kendi kanallarından farklı ürünlerle kesintisiz hizmet verdiklerini söyleyen Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, "Enerjisa ile yaptığımız iş birliğiyle Açık Bankacılık uygulamalarımızı Enerjisa abonelerinin kullanımına sunuyoruz. İş birliğimiz neticesinde Enerjisa İşlem Merkezleri'nden fatura ödemek isteyen kullanıcılar hızlı ve güvenli bir şekilde fatura ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Akbank olarak şubelerimiz ve dijital kanallarımızdan sunduğumuz bütünsel müşteri deneyimini Enerjisa İşlem Merkezleri'nde fatura ödemeleri için Enerjisa kullanıcılarına da sunuyoruz. Akbank olarak bu tür iş birlikleri ile tüm kullanıcılarımızın, Akbank hizmet ve servislerine her yerden ulaşmasını ve Akbank servis kalitesini deneyimlemesini amaçlıyoruz" diye konuştu.


Enerjisa Enerji güvenli ödeme altyapısında Akbank ile anlaştı

Hakan Binbaşgil, Enerjisa, Enerji, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Enerjisa Enerji güvenli ödeme altyapısında Akbank ile anlaştı - Son Dakika Ekonomi


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