Enerjisa Üretim, YEKA 2'nin Muğla etabının finansmanını tamamladığını duyurdu - Son Dakika
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Enerjisa Üretim, YEKA 2'nin Muğla etabının finansmanını tamamladığını duyurdu

Enerjisa Üretim, YEKA 2\'nin Muğla etabının finansmanını tamamladığını duyurdu
14.07.2026 12:48
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ENERJİSA Üretim, Hollanda'da imzalanan anlaşmayla Muğla'da inşa süreci devam eden toplam 250 MW kurulu güce sahip üç rüzgar enerjisi santralinin finansmanının tamamlandığını duyurdu.

Enerjisa Üretim, YEKA 2 Rüzgar Enerjisi projelerinin Muğla etabına yönelik finansman sürecini tamamladı. FMO (Hollanda Kalkınma Bankası) ev sahipliğinde Lahey'de düzenlenen imza töreninde, FMO, DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Alman Kalkınma ve Yatırım Kuruluşu) ve Enerjisa Üretim arasında YEKA 2 Projeleri kapsamında Muğla'da inşaları devam eden Artuna, Falp ve Gaia Rüzgar Enerjisi Santralleri'nin finansman anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte Enerjisa Üretim'in YEKA 2 kapsamındaki rüzgar enerjisi yatırımlarının finansman süreci tamamlandı.

YEKA 2'NİN MUĞLA ETABI İÇİN 180 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

Toplam 180 milyon ABD doları tutarındaki finansman, Muğla'da hayata geçirilecek toplam 250 MW kurulu güce sahip Artuna (92 MW), Gaia (83 MW) ve Falp (75 MW) Rüzgâr Enerjisi Santrallerini kapsıyor.

Projeler tamamlandığında yılda yaklaşık 630 GWh yenilenebilir elektrik üretileceği kaydedildi. Bu üretimin yaklaşık 190 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz enerji sağlayacağı ve yılda yaklaşık 221 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilmesine katkı sunacağı belirtildi.

"6.250 MW HEDEFİMİZE KARARLI ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Enerjisa Üretim CFO'su Mert Yaycıoğlu, şunları söyledi:

"Muğla'daki üç rüzgâr enerjisi santralimiz için imzaladığımız bu finansman anlaşması, önemli bir yatırımın hayata geçirilmesine katkı sağlarken, uluslararası finans kuruluşlarının Enerjisa Üretim'in uzun vadeli stratejisine duyduğu güveni de güçlü biçimde ortaya koyuyor. Bugün 4.600 MW'ın üzerindeki kurulu gücümüz ve devam eden yatırımlarımızla 6.250 MW kurulu güç hedefimize kararlı adımlarla ilerliyoruz. Yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımları, büyüme stratejimizin temel itici güçlerinden biri olarak görüyor; enerji arz güvenliğini güçlendiren, sistem dayanıklılığını artıran ve uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratan bir yaklaşımla hayata geçiriyoruz.”

Anlaşmanın yetkilendirilmiş lider bankası (MLA) FMO’nun Finans ve Operasyondan Sorumlu Başkanı (Chief Finance & Operations Officer) İdil Kural ise konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Bu finansman, FMO’nun Türkiye’de enerji dönüşümünü hızlandırma kararlılığının bir göstergesidir. Bu tür projeler yalnızca karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda enerji arz güvenliğini güçlendiriyor ve ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyümesini destekliyor. Yenilenebilir enerji kapasitesini artırma konusundaki kararlı yaklaşımı nedeniyle Enerjisa Üretim ile kurduğumuz iş birliğine büyük değer veriyoruz. Bu ortaklık, güçlü özel sektör liderliğinin enerji dönüşümünü nasıl hızlandırabileceğini ve geniş ölçekte etki yaratabileceğini açıkça ortaya koyuyor.”

Enerjisa Üretim, YEKA 2 kapsamında geliştirdiği yatırımlarla Türkiye'nin rüzgar enerjisi kapasitesini artırırken, uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü iş birlikleri ile yenilenebilir enerji dönüşümüne uzun vadeli katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa Üretim, YEKA 2'nin Muğla etabının finansmanını tamamladığını duyurdu - Son Dakika

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