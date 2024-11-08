Enflasyon 2024'te %44 olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon 2024'te %44 olacak

TCMB Başkanı Karahan, 2024 yılında enflasyonun %44 seviyesinde gerçekleşeceğini açıkladı.

08.11.2024 21:59
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TCMB Başkanı Karahan: "Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 44,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz"

ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-IV'ün tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Karahan, "Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 44,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fatih Karahan, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon 2024'te %44 olacak - Son Dakika

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