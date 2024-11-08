TCMB Başkanı Karahan: "Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 44,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz"
ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-IV'ün tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Karahan, "Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 44,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Enflasyon 2024'te %44 olacak - Son Dakika
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