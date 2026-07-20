Enflasyon Beklentileri Yükseldi - Son Dakika
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Enflasyon Beklentileri Yükseldi

20.07.2026 10:56
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TCMB anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21'e çıktı, 2026 büyüme beklentisi düştü.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21'e yükseldi. Katılımcıların 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,2'den 3,1'e gerilerken, 2027 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,1 olarak korundu.

TCMB, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcının yanıtlarıyla hazırladığı Temmuz ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankete göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,14 seviyesinden yüzde 29,21'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 23,81'den yüzde 23,95'e çıktı. Buna karşılık 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 18,29'dan yüzde 17,83'e geriledi.

12  VE 24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE OLASILIK DAĞILIMLAR AÇIKLANDI

Ankete göre, katılımcılar 12 ay sonrasında TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,76 olasılıkla yüzde 19,00-21,99 aralığında, yüzde 55,85 olasılıkla yüzde 22,00-24,99 aralığında ve yüzde 20,36 olasılıkla yüzde 25,00-27,99 aralığında artacağını öngördü.

Nokta tahminlere göre ise katılımcıların yüzde 10,17'sinin beklentisi yüzde 19,00-21,99, yüzde 62,71'inin beklentisi yüzde 22,00-24,99 ve yüzde 20,34'ünün beklentisi yüzde 25,00-27,99 aralığında yer aldı.

24 ay sonrası için yapılan olasılık tahminlerinde ise TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,79 olasılıkla yüzde 12,00-15,99 aralığında, yüzde 51,74 olasılıkla yüzde 16,00-19,99 aralığında ve yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00-23,99 aralığında artacağı tahmin edildi.

Nokta tahminlere göre katılımcıların yüzde 17,65'inin beklentisi yüzde 12,00-15,99, yüzde 49,02'sinin beklentisi yüzde 16,00-19,99 ve yüzde 21,57'sinin beklentisi yüzde 20,00-23,99 aralığında gerçekleşti.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ YÜZDE 37 OLDU

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faizi beklentisi ise yüzde 37 oldu.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu ABD Doları/TL beklentisi bir önceki ankette 51,47 TL iken Temmuz anketinde 51,55 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 55,72 TL'den 56,69 TL'ye çıktı.

2026 BÜYÜME BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Ankete göre, katılımcıların 2026 yılı GSYH büyüme beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 3,2 seviyesinden yüzde 3,1'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,1 olarak korundu.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon Beklentileri Yükseldi - Son Dakika

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