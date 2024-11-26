Enflasyon Beklentilerinde İyileşme: Bakan Şimşek Açıklama Yaptı

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti. Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor" ifadelerini kullandı.