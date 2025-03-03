Enflasyon Düşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon Düşüyor

Cevdet Yılmaz, Şubat ayında enflasyonun yüzde 39,05'e gerilediğini açıkladı ve kararlı politikaları vurguladı.

03.03.2025 13:02
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " "Dezenflasyon sürecinde kararlılıkla uyguladığımız politikalar neticesinde enflasyon düşmeye devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Dezenflasyon sürecinde kararlılıkla uyguladığımız politikalar neticesinde enflasyon düşmeye devam ediyor. Şubat ayında aylık fiyat artışlarının hızı yavaşlamış, yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesine düşmüştür. Mal enflasyonu düşük seyrederken, hizmet fiyatlarında ocak ayında görülen artış belirgin bir şekilde azalmıştır. Yurt içi üretici fiyatlarının artış hızı da bir önceki aya göre azalmış, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25,2 seviyesine gerilemiştir. Üretici enflasyonundaki görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam etmektedir. Bu durum fiyatlama davranışlarında normalleşmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Talepte dengelenme bu süreçte enflasyondaki düşüşe katkı verirken, tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerilemiştir. Reel sektörümüzün yatırım kararlarında öngörülebilirliğinin artması, vatandaşımızın alım gücünün yükselmesi ve sürdürülebilir büyüme için enflasyonla mücadele ekonomi programımızın temel önceliğidir. Dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçirmeye, tek haneli seviyelere ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dezenflasyon, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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