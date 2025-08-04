Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor

Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
04.08.2025 13:59
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Hazine''ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. ''Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor'' diyen Şimşek, yıl sonunda enflasyonun TCMB tahmin aralığında kalacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan enflasyon verilerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmeyle ekonomik programa duyulan güveni pekiştirdi. Şimşek, yıllık enflasyonun son 44 ayın en düşük seviyesine gerilediğini vurgulayarak, "Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında aylık enflasyonun yüzde 2,06 olarak gerçekleştiğini açıklayan Şimşek, yıllık bazda 28,3 puanlık düşüşle oranın yüzde 33,5'e gerilediğini belirtti. Gıda, temel mal ve hizmet kalemlerindeki düşüşlere dikkat çeken Şimşek, özellikle hizmet enflasyonunun üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50'nin altına indiğini ifade etti.

YIL SONU ENFLASYONU...

Ekonomik programın öngörülebilirliği artırarak hem finansal koşullara hem de yatırım ortamına olumlu katkı sağladığını belirten Şimşek, yıl sonu enflasyonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği tahmin aralığında kalacağını öngördüklerini söyledi.

"PROGRAM KARARLILIKLA UYGULANIYOR"

"Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" diyen Şimşek, yapısal reformlara olan bağlılık ve mali disiplin vurgusuyla piyasalara net bir mesaj gönderdi. Ekonomi çevrelerinde büyük yankı uyandıran bu açıklama, hükümetin istikrar ve güven odaklı ekonomi politikalarının somut sonuçlar vermeye başladığının işareti olarak değerlendirildi.

İşte Şimşek'in o paylaşımı;

Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor

Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek, Dezenflasyon, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Poyraz:
    alım gücü gitti milletin beyefendi enfilasyon inse ne olacak. hadi indirdin yalanına inanalım bi evde 3 kişi çalışmassa bu devirde para koyamıyoruz kena onu ne yapacan. 15 1 Yanıtla
  • Mehmet Poyraz:
    ağam bizle eğlenir... 13 2 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    son dakika sende bunu yedin … attığın başlıktan belli oluyor… ne diyeceğimi bilemedim 12 2 Yanıtla
  • emre kula:
    Millet masal anlatmak dan vaz geçin çarşıya pazara bir inin halk ne durumda emekli asgarî ücretli geçine biliyormu aldıkları maaş açlık sınırına bile yaklaşamıyor ininize çekilmiş siniz enflasyon düşüyor kimse yemiyor artık bunları A dan Z ye herşeye zam zam zam başka bildiğiniz hiç birsey yok tabi milletvekili bakan vs vs ne anlar bu halkın halinden onlara Türkiye güzel onlara göre Türkiye günlük gülistanlık 9 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Yapma ya millet darbogazda neyin enfilasyonu abi istediginiz gibi cıkıyor zaten işciye memura verirken düşük sonra jop yukarda ulranya savaşta bizden iyi durumda 8 0 Yanıtla
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