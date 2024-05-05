ATSO Başkanı: Enflasyon muhasebesi ertelenmesi yerinde bir karar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATSO Başkanı: Enflasyon muhasebesi ertelenmesi yerinde bir karar

ATSO Başkanı: Enflasyon muhasebesi ertelenmesi yerinde bir karar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan enflasyon muhasebesinin ertelenmesi kararının yerinde olduğunu belirten ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, enflasyon muhasebesinin geçici vergi dönemlerinde servet vergisine dönüşeceğini ifade etti. Kararın firmalar için önemli olduğunu vurgulayan Bahar, düzenlemenin 2024 yılsonu bilançolarına uygulanmasının daha faydalı olacağını söyledi.

05.05.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan enflasyon muhasebesinin ertelenmesi kararının yerinde olduğunu kaydeden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Erteleme olmasaydı, geçici vergi uygulamasına tabi mükellefler 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapacaklardı. Bu durumda enflasyon muhasebesi adeta bir servet vergisine dönecekti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından enflasyon muhasebesi uygulamasının ertelenmesine, böylelikle enflasyon muhasebesinin 2024 yılının birinci geçici vergi dönemini kapsamaması yönünde karar verildiği açıklandı. Ocak-Mart dönemi için düzenleme kapsamına giren mükellefler, enflasyon düzeltmesi yapmayacak. Kararın firmalar için çok önemli ve yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Düzenlemenin 31 Aralık 2024 bilançolarına uygulanmasının ekonomimiz açısından daha faydalı olacağına inanıyoruz. Bu erteleme için Hazine ve Maliye Bakanlığına teşekkür ediyoruz" dedi.

2023 yılı Temmuz ayında finansman konusunda iş dünyasının yaşadığı daralmanın reel göstergelerine ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatan ATSO Başkanı Ali Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankaya gidip kapasitemizi genişleteceğimizi, makine alacağımızı ve kredi kullanmak istediğimizi söylediğimizde karşılık göremediğimizi 2023 Temmuz ayında dile getirmiştik. Maliyetlerin arttığı bir ortamda finansmana ulaşamıyorsak, üretime ve faaliyetlere devam etmek pek mümkün görünen bir süreç olmayacaktı. Firmalarımızın enflasyondan korunması için enflasyon muhasebesine bir an önce geçilmesi gerektiğine işaret etmiştik. Maliye Bakanımızın bugün bu konuda somut ve rasyonel adımlar atıyor olması bizim için çok değerli."

"Erteleme olmasaydı, enflasyon muhasebesi servet vergisine dönecekti"

Geçici vergi uygulamasına tabi mükelleflerin erteleme olmasaydı, 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzenlemesi yapmak durumda kalacaklarını kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, "Kredi yoğun çalışan firmalarımız, yaptıkları yatırımlar sonucunda bilançonun aktif tarafı genişleyeceği ancak krediler konusunda aynı revizyon yapılmayacağı için enflasyon düzeltmesi sonucunda ek vergi ödeyecekti. Yani bunlar her üç ayda bir verecekleri gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi sonucu ödeyecekleri vergilerin yanı sıra enflasyon düzeltmesi sebebiyle vergi matrahları artacaktı. Bu durumda enflasyon muhasebesi adeta bir servet vergisine dönecekti" ifadelerini kullandı.

"Düzenlemenin, yılsonu bilançolarına uygulanmasını istiyoruz"

Enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi için 2023 hesap döneminin kapatılması gerekmesine rağmen birçok firmanın 2023 hesap dönemini kapatamadığını belirten Başkan Bahar, "Bu durumda, yüksek enflasyonun şirket finansal tabloları üzerinde gerekli düzenlemeler yapılamadığından dolayı enflasyondaki artma eğiliminin firmaların satın alma güçlerini nasıl etkilediğine yönelik olarak düzenlemelerin yapılmasında da soruna neden olmaktadır" dedi. Enflasyon muhasebesinin şirketlerin çıkarttıkları nakit tutarını veya elde ettikleri nominal kazancı değiştirmeyeceğini kaydeden Başkan Bahar, "Ancak bunun finansal tablolara yansıması değişecektir ve bu değişiklik, mevcut finansal tablolar üzerinden yapılan analizleri veya değerlemede kısa yol olarak kullanılan çarpanları farklılaştırabilecektir. Dönemler arası finansal performansın anlamlı karşılaştırılmasını da zorlaştıran yüksek enflasyon, reel olmayan kazançlarının vergilendirilmesi, kar payı dağıtımına konu edilerek şirket öz kaynaklarının reel erimesi riskini doğurmaktadır. Dolayısıyla, düzenlemenin geçici vergi dönemleri için değil, 2024 yılsonu bilançolarına uygulanmasının iş dünyamız açısından daha faydalı olacağına inanıyoruz. Bu erteleme için Hazine ve Maliye Bakanlığına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ali Bahar, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı: Enflasyon muhasebesi ertelenmesi yerinde bir karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
11:37 Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı Senaristten yanıtı var Sharon Stone'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Senaristten yanıtı var
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
08:47 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun
03:29 Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüşü Baskınla yakalandılar Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü! Baskınla yakalandılar
02:55 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 13:15:20. #1.13#
SON DAKİKA: ATSO Başkanı: Enflasyon muhasebesi ertelenmesi yerinde bir karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement