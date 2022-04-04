Fiyat artışları (3) - Son Dakika

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında martta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 99,12 ile ulaştırma grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 5,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla martta en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu.
Martta artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller olarak kaydedildi.
Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en düşük artış yüzde 15,08 ile haberleşme, yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık grubunda görüldü.
Mart 2021'e göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99,12 ile ulaştırma, yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası olarak belirlendi.
Mart'ta endekste kapsanan 409 maddeden, 69 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 27 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
|Kapsam
|Aylık (yüzde)
|Yıllık (yüzde)
|Ulaştırma
|13,29
|99,12
|Ev eşyası
|3,24
|69,26
|Gıda ve alkolsüz içecekler
|4,73
|70,73
|Çeşitli mal ve hizmetler
|4,88
|60,22
|Lokanta ve oteller
|6,04
|60,4
|Konut
|1,84
|51,43
|Alkollü içecekler ve tütün
|3,91
|51,43
|Eğlence ve kültür
|2,78
|40,9
|Sağlık
|5,33
|34,95
|Giyim ve ayakkabı
|1,78
|26,95
|Eğitim
|6,55
|26,73
|Haberleşme
|3,63
|15,08
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, martta aylık bazda en az yükseliş yüzde 4,24 ile "İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 63,96 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
|Kapsam
|Aylık değişim (yüzde)
|Yıllık değişim (yüzde)
|Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE
|6,19
|63,96
|Mevsimlik ürünler hariç TÜFE
|5,96
|62,54
|Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE
|5,54
|61,63
|İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE
|5,49
|59,36
|İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE
|4,24
|51,34
|Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE
|4,39
|48,39
Kaynak: AA
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