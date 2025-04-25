Engelli Çocukların Eğitiminde Aile-Okul İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Engelli Çocukların Eğitiminde Aile-Okul İşbirliği

Doç. Dr. Tavil, engelli çocukların eğitiminde aile ve okul iletişiminin önemine vurgu yaptı.

25.04.2025 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Ziya Tavil, engelli çocukların eğitiminde, iki yönlü bilgi paylaşımı, dijital uygulamalar, ev ziyaretleri ve ortak karar alma süreçlerinin aile ve okul arasındaki iletişimi güçlendirdiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Yusuf Ziya Tavil, engelli çocukların eğitimi ve gelişimi konusunda ailelerin, öğretmenlerin ve toplumun üstlenmesi gereken sorumluluklara dair değerlendirmelerde bulundu.

Engelli çocuklara sahip ailelerin yaşadığı süreci Psikiyatr Elisabeth Kübler-Ross'un "Yas Modeli" üzerinden değerlendiren Tavil, ilk adımın çocuğun farklılıklarını kabullenmek olduğunu vurguladı.

Tavil, "Ailelerin bu süreçte yalnız olmadıklarını bilmeleri çok önemli. Danışmanlık ve rehberlik desteklerinden faydalanmaları gerekiyor. Pozitif ebeveynlik yaklaşımının çocukların öz güven ve bağımsızlık gelişimi üzerinde olumlu etkileri var." ifadelerini kullandı.

Özel eğitim öğretmenlerinin rolünün çok yönlü olduğunun altını çizen Tavil, "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) sayesinde öğretmen, çocuğun tüm gelişim alanlarını hedef alarak çalışır. Bu süreçte aileyle işbirliği oldukça önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tavil, öğretmenlerin mesleki yeterliliğinin çocukların gelişimsel başarısı üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirterek, sürekli gelişim ve empati becerisinin kritik olduğunu kaydetti.

Ailelerin, çocuklarını evde nasıl destekleyebileceği konusunda öneriler sunan Tavil, mutfakta birlikte yemek yapmaktan kitap okumaya, oyun oynamaktan basit ev işleri paylaşımına kadar birçok etkinliğin eğitici yönlerine dikkati çekti.

Tavil, etkili bir eğitim süreci için aile ve okul arasındaki iletişimin önemine değinerek, iki yönlü bilgi paylaşımı, dijital uygulamalar, ev ziyaretleri ve ortak karar alma süreçlerinin iletişimi güçlendirdiğini ve bu modelin sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda çocuğun yaşamını bütüncül şekilde destekleyen bir yapı sunduğunu aktardı.

Sosyal beceri öğretiminin özellikle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için yapılandırılmış olması gerektiğini vurgulayan Tavil, sosyal öyküler, drama çalışmaları ve doğal öğretim ortamlarının etkili teknikler olduğu bilgisini paylaştı.

Tavil, eğitimde teknolojinin önemine işaret ederek, iletişim cihazlarından sanal gerçeklik uygulamalarına kadar pek çok aracın, engelli çocukların bağımsızlığını ve katılımını artırdığını ve teknolojinin doğru entegre edilmesi halinde hem motivasyonu hem de akademik başarıyı artırdığına dikkati çekti.

0-6 yaş döneminin gelişim açısından kritik olduğunu hatırlatan Tavil, şunları kaydetti:

"Bu dönemde yapılan eğitimsel müdahaleler çocuğun geleceğini şekillendiriyor. Nöroplastisite bu yaşlarda en yüksek seviyededir. Bu fırsat penceresi iyi değerlendirilmeli. Bir toplumun gelişmişliği, dezavantajlı bireylere sunduğu olanaklarla ölçülür. Engelli bireylerin eğitimi sadece bir hak değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Ailelerin bilinçlenmesi, öğretmenlerin desteklenmesi ve eğitimde bütüncül yaklaşımın benimsenmesi kapsayıcı bir toplumun temel taşlarını oluşturur."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Engelli Çocukların Eğitiminde Aile-Okul İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
Herkes İstanbul’daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı Herkes İstanbul'daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı
Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti
Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı
’’Çocuk Yıldız’’ olarak ünlenmişti Sophie Nyweide hayatını kaybetti ''Çocuk Yıldız'' olarak ünlenmişti! Sophie Nyweide hayatını kaybetti
Galatasaray’ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor Galatasaray'ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor
Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber
Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü
MHP’den çok konuşulacak kanun teklifi MHP'den çok konuşulacak kanun teklifi
Süper Lig ekibinin son şansı Beşiktaş’ı yenemezlerse küme düşecekler Süper Lig ekibinin son şansı! Beşiktaş'ı yenemezlerse küme düşecekler

12:20 Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
11:57 İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı Görüntülerde bomba bir detay var İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var
11:14 Beynine pıhtı atan adam Türkçe’yi unutup Danca iletişim kurmaya başladı Beynine pıhtı atan adam Türkçe'yi unutup Danca iletişim kurmaya başladı
10:33 Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken talimat Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat
10:25 Kütahya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
17:46 İOKBS ertelendi mi 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB’den açıklama İOKBS ertelendi mi? 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB'den açıklama
17:26 Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun
17:16 Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi
17:15 Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
17:11 30 Nisan’a kadar sürecek THY’den yeni tavan fiyat kararı 30 Nisan'a kadar sürecek! THY'den yeni tavan fiyat kararı
17:05 Tam takım otobüsüne biniyordu Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti Tam takım otobüsüne biniyordu! Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti
16:52 35 yıllık tartışma sona erdi Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti 35 yıllık tartışma sona erdi! Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti
16:44 Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu
16:40 Trabzonspor’dan tarihi adım Türkiye’de bunu başaran tek kulüp olacaklar Trabzonspor'dan tarihi adım! Türkiye'de bunu başaran tek kulüp olacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 13:19:15. #7.13#
SON DAKİKA: Engelli Çocukların Eğitiminde Aile-Okul İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.