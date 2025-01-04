Engelli Vatandaşlara Kendi İşlerini Kurmaları İçin 68,8 Milyon TL Destek

Ekonomi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara 68,8 milyon lira destek sağlandığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak en önemli hedeflerimiz arasında; kadın istihdamını, genç istihdamını ve engelli istihdamını artırmak var. 2024 yılında kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 68,8 milyon TL destek sağladık. Eski hükümlü girişimci adaylarını ise 40,9 milyon TL destekten faydalandırdık. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 488 projeye 125,4 milyon TL kaynak sağladık. İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) aracılığıyla istihdama, üretime, yatırıma güçlü destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.