Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği artırıldı

Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği artırıldı

Niğde İŞKUR Müdürü Ali Bingül, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için sunulan hibe desteği miktarının yüzde 170 oranında artırıldığını açıkladı. Engelliler için hibe desteği 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya çıkarıldı. Başvurular 7 Haziran tarihinde sona erecek.

22.04.2024 17:24
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Niğde İŞKUR Müdürü Ali Bingül; engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için sunulan hibe desteği miktarının yüzde 170 oranında artırıldığını söyledi.

Niğde İŞKUR Müdürü Ali Bingül konu hakkında yaptığı açıklamasında engelli ve eski hükümlü vatandaşlara kendi işlerini kurmaları için verilen hibe desteği ile ilgili açıklama yaptı. Hibe desteğinin engelliler için 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya çıkarıldığını belirten Bingül; "Bu projemiz engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden kesilen ceza paralarını kullanmaya yetkili komisyon tarafından değerlendirilecek olan bir projedir. Bu çerçevede engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmaya yönelik hibe desteği için proje başvuruları alınmaya başlandı. Engelli hibe desteği 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlü vatandaşlarımıza verilecek destek ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi. Bu kapsamda başvurular 7 Haziran tarihinde son bulacak" dedi. Bingül, bugüne kadar çok farklı alanlarda hibe başvurularının yapıldığını belirterek, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, oto tamir atölyesi, terzi, oto yıkama, lokanta, fastfood işletmesi vb. birçok alanda başvurular yapıldı ve hemen hemen hepsinden de olumlu sonuçlar alandı" ifadelerini kullandı.

Son başvuru tarihi 7 Haziran

Engelli ve eski hükümlüler için proje başvurusunda son tarihin 7 Haziran olduğunu hatırlatan Bingül; "Proje başvuruları 7 Haziran mesai bitimine kadar yapılabilecek. Amacımız, ilimizde yaşayan engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın fazla sayıda başvuru yaparak ilimizin bu destekten olabildiğince çok istifade etmesidir. Engeli ve eski hükümlü olup kendi işini kurmak için proje hazırlama amacında olan vatandaşlarımızı en kısa sürüde kurumumuza beklediğimizi ifade etmek istiyoruz" dedi.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler Türkiye İş Kurumu internet sitesi veya Niğde Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü'nden başvuru yapabilecekler. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği artırıldı - Son Dakika

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