Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği

Karabük İŞKUR Müdürü, engelli ve eski hükümlülere hibe desteği için başvuruların başladığını duyurdu.

20.09.2024 15:37
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Karabük İŞKUR Müdürü Ferhat Sarıçam, Engelliler ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe desteği verileceğini açıkladı.

Sarıçam konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın Engelli bireylere ve eski hükümlülere hibe desteği projesi devam ediyor. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız İşkur müdürlüklerine başvurabilir. Engelli bireyler E- devlet sisteminden, Eski hükümlüler ise denetimli serbestlik müdürlüklerinden başvuru yapabilir. 2024 yılı itibariyle hibe desteği başvurularının başladığını ve otizmli bireylerin istihdama katılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere öncelik verilecek. Başvurular 18 Eylül - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Son 10 yıl içinde 2 bin 746 eski hükümlü ve 3 bin 608 engelli vatandaşa toplamda 293 milyon TL hibe desteği verildi. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hibe desteği başvuruları başlamıştır. Engelli bireylerimizin çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak için Bakanlık olarak yeni bir adım attık. Hibe desteğine yönelik başvurularda otizmli bireylerin iş gücü piyasasına katılımını teşvik eden projelere öncelik vereceğiz. Belirtilen hibe için başvurular; 18 Eylül - 6 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek" dedi.

Müracatlar için engelliler e-devlet sisteminden, eski hükümlüler denetimli serbestlik müdürlüğüne elden teslim edecekler. Müdürlükte ayrıca hibe desteği için danışmanlarımız bilgilendirmeler sürüyor. Başvuru yapmak isteyenlerin de emekli ve icra borcu olmaması gerektiği ifade edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği - Son Dakika

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