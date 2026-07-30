Enlila Sağlık, Crescenta'nın Hissesini Aldı

Türkiye İş Bankası Grubu iştiraki İş Girişim Sermayesi portföy şirketi olan ve Harvard Üniversitesinin yüzde 10 ortaklığı bulunan Enlila Sağlık, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Crescenta Biosciences'ın yüzde 50,1 hissesini 24 milyon dolar karşılığında devraldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İş Girişim Sermayesi, biyoteknoloji alanındaki büyüme stratejisini uluslararası ölçeğe taşıyan satın alma hamlesini tamamladı.

Sağlık teknolojileri ve ilaç AR-GE odaklı Enlila Sağlık İlaç Arge Üretim ve Laboratuvar AŞ, Crescenta Biosciences'ın çoğunluk hissesini sermaye artırımı yoluyla devralarak, şirketin ana ortağı konumuna geldi.

Söz konusu yatırım, Princeton kökenli akademisyen ve girişimci Emre Koyuncu'nun kurucu ortağı olduğu Crescenta Biosciences'ın yenilikçi biyoteknoloji çözümlerini, derin teknoloji odaklı sağlık projelerini ve klinik çalışmalarını küresel ölçekte hızlandırmayı hedefliyor.

Bünyesinde Harvard Üniversitesinin yüzde 10 ortaklığı ortaklığını ve akademik birikimini barındıran Enlila'nın finansal ve stratejik desteği, ABD biyoteknoloji pazarında yenilikçi tedavilerin geliştirilmesinde kaldıraç görevi görecek.

"İnsanlığa fayda sağlayabilecek her yolu aynı çatı altında birleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'in bilimsel liderliğinde ve Harvard Üniversitesi ortaklığıyla geçen yıl hayata geçirdikleri Enlila'ya, biyoteknolojide aynı hedeflere farklı araçlarla yönelen Crescenta'yı dahil ettiklerini belirtti.

Ortaklık aracılığıyla bu alanda insanlığa fayda sağlayabilecek her yolu aynı çatı altında birleştirdiklerini ve adımlarını güçlendirdiklerini vurgulayan Akyol, "Aynı zamanda akademik, finansal ve girişimsel gücü bir araya getirme fırsatı da yakaladık. Ülkemiz için hedeflerimiz çok büyük. Bu uzun yolu uluslararası arenada fark yaratan Türk hocalarımızla yürümenin gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enlila Genel Müdürü Burçe Kabatepe de iki şirketi finansal bir ortaklığın ötesine taşıyan unsurun aynı bilimsel temel üzerinde buluşmaları olduğunu aktardı.

Kabatepe, "Crescenta'nın keşif platformu farklı bir yaklaşımla ilerliyor olsa da yağ asitine bağlanan proteinler ve immünometabolizma alanında kesişen yanları var. Bu da bize inandığımız bilimsel vizyona, iki farklı açıdan yatırım yapma fırsatı sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Crescenta Biosciences Üst Yöneticisi (CEO) Emre Koyuncu da söz konusu ortaklığı keşif programlarının hızlanması açısından önemli bir adım olarak niteledi.

Koyuncu, "Enlila'nın Harvard Üniversitesindeki köklü bilimsel temeliyle güç birliği yapmak, Crescenta programlarımızın klinik aşamalarını başarıyla tamamlama hedefimiz için çok kritik bir adım. Bu ortaklık, iki ekibin yıllardır aynı bilimsel soruları farklı açılardan takip etmesinin doğal bir sonucu. Gücümüze güç katarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.