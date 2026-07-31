Enpara Bank 2026'nın İlk Yarısında 3,9 Milyar Lira Kar Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enpara Bank 2026'nın İlk Yarısında 3,9 Milyar Lira Kar Elde Etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enpara Bank, 2026'nın ilk yarısında 3,9 milyar lira net kar ile müşteri sayısını 9,2 milyona yükseltti.

Enpara Bank, 2026'nın ilk yarısında 3,9 milyar lira net dönem karı elde etti.

2012'den bu yana masrafsız bankacılık hizmeti sunan Enpara Bank, 2026'nın ilk yarısına ilişkin solo finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 6 ayında Bankanın toplam aktif büyüklüğü 2025 yılı sonuna göre yüzde 21 artarak 301,8 milyar liraya ulaştı.

Faaliyet brüt karı 16,2 milyar liraya, vergi öncesi karı ise 5,4 milyar liraya yükselen Banka, 10,8 milyar lira net faiz geliri elde etti.

Yılın ilk yarısında 3,9 milyar lira net dönem karı elde eden Bankanın öz sermaye karlılık oranı ise yüzde 37,7 olarak gerçekleşti.

Bankanın toplam müşteri sayısı artmaya devam etti. 2025 sonunda 8,6 milyon olan müşteri sayısı, 2026'nın ilk yarısında yüzde 6 artışla 9,2 milyona yükseldi.

Aynı dönemde müşteri mevduatları yüzde 13 artışla 231,9 milyar liraya, öz kaynaklar ise yüzde 20 artışla 22,6 milyar liraya çıktı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Enpara Bank Genel Müdürü Cumhur Türkmen, 2026'nın ilk yarısında güçlü bilanço yapılarını korurken aktif büyüklüklerini 300 milyar liranın üzerine taşıdıklarını belirtti.

Kredi hacmi, müşteri mevduatları ve öz kaynaklarda kaydettikleri büyümenin, müşteri güveninin yansıması olduğuna işaret eden Türkmen, "Müşteri odaklı ve verimli çalışma kültürümüz sektör ortalamasının oldukça üzerinde bir öz sermaye karlılık oranı elde etmemizi sağladı." ifadesini kullandı.

Türkmen, söz konusu dönemde ürün ve hizmet yelpazelerini de genişlettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bireysel müşterilerimize yeni yatırım ve sigorta ürünlerimizi, KOBİ müşterilerimize ise taksitli ticari kredi ürünümüzü sunmaya başladık. Önümüzdeki dönemde de müşteri odağımızdan taviz vermeden, müşterilerimize gerçek fayda sağlayacak olan yeni ürün ve hizmetlerimizle sürdürülebilir ve sağlıklı büyümemizi devam ettireceğiz. Enpara Bank'a güvenen tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enpara Bank 2026'nın İlk Yarısında 3,9 Milyar Lira Kar Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
Sirkeci’de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter

13:48
Göç krizi büyüyor Meloni’den İspanya’ya Schengen resti
Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti
13:42
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
13:35
Galatasaray’dan resmi Musiala açıklaması
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 13:54:46. #7.13#
SON DAKİKA: Enpara Bank 2026'nın İlk Yarısında 3,9 Milyar Lira Kar Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.