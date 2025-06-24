Enuygun.com'da Yapay Zeka ile Müşteri Memnuniyeti Artıyor

Enuygun.com, yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonu ve 7/24 canlı destek hizmetlerinin güçlendirilmesiyle, kullanıcı deneyimi önemli ölçüde iyileştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enuygun.com, bayram ve yaz tatili gibi yoğun tatil dönemleriyle birlikte otobüs hizmetlerinde kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

İyileştirme sayesinde, şirket, kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt vererek, müşteri memnuniyetinde artış sağladı.

Şirketin otobüs hizmetleri kapsamında devreye alınan yapay zeka destekli çağrı sistemi, özellikle bayram döneminde büyük bir yoğunlukla kullanıldı. 10 binden fazla çağrı, yapay zeka sistemi aracılığıyla alınırken, yüzde 53 çözüm yapay zekayla sağlandı.

Hem yapay zeka hem de müşteri hizmetlerinin işbirliğiyle yüzde 96 başarı oranı sağlanılarak, kullanıcı deneyiminin kalitesi artırıldı.

Bayram tatilleri ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte, şirket, otobüs hizmetlerinde kullanıcıların taleplerine hızla yanıt verdi.

İyileştirmeler, "Güzergah Dışı Çıkma Durumları", "Bilet Kurallarına İtirazlar", "Firma Kaynaklı İptaller" ve "Fiyat Değişiklikleri Rötar ve İletişim Sorunları" alanlarında kullanıcı memnuniyetini artırmayı hedefledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Otobüs İş Geliştirme Müdürü Furkan Ayyıldız, yapay zeka teknolojileri ve canlı destek hizmetlerinin entegrasyonunun, otobüs hizmetlerini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirmelerini sağladığını belirtti.

Kullanıcılara sadece hızlı ve doğru bilgiler sunmayı değil, aynı zamanda onların seyahat deneyimlerini mükemmelleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Ayyıldız, "Bu noktada otobüs bileti iptali, bilet bilgisi sorgulama gibi otomatize süreçleri yapay zekayla çözümleyip karmaşık talepler için canlı destek birimlerimizle süreçlerimizi yönetiyoruz. Bu iyileştirmelerle, özellikle yoğun tatil dönemlerinde müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.