Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 23 şirkete lisans verdi ve 17 şirketin lisansını sonlandırdı.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 13 şirkete üretim lisansı verilirken, 17 şirketin de lisansı sona erdirildi.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 4 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında toplamda 3 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.
Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise depolama lisansı uzatıldı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral gübre desteği sağlıyor. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği desteğin başvuruları tamamlandı ve gübre dağıtımı Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak.
Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler, Ramazan'ın birleştirici ruhuyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Bursa'daki ilginç yardım dar gelirlileri sevindirdi. Yardımsever iş insanı tarafından 400'den fazla abonenin 600'ün üzerinde faturası ödenirken, toplamda 200 bin TL'lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.
Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi çarşıda büyük yoğunluk yaşanırken vatandaşlar doğal kokulardan oluşan kolonyalara ilgi gösteriyor. Kolonya, geleneksel ziyaret kültürünü yaşatmanın yanı sıra dezenfektan özelliğiyle de tercih ediliyor. Kolonya alırken kaliteye dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, fiyatlar litre başına 120-150 TL arasında değişiyor.
Siirt'te Ramazan Bayramı'na 1 gün kala vatandaşlar alışveriş telaşı yaşayarak çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Bayramlık alışveriş için giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonya gibi ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar, AVM'lerin yanı sıra Güres Caddesi ve Helvacılar Çarşısı'nda yoğunluk yaşadı. Bayram şekeri satan esnaf da yoğun talep aldı.
Kahramanmaraş yöresinin Ramazan Bayramı'nda vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan çörekler, yoğun ilgi görmesi üzerine çörek ustaları gece saatlerinde bile çalışmaya devam ediyor. Maraş Yöresel Çöreği, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bir lezzet olup, taş fırınlarda pişirilerek sofralara sunuluyor. Çörekler, Ramazan Bayramı'nda çayın yanında atıştırmalık olarak tüketiliyor ve uzun yıllardır süren geleneksel bir lezzet olarak biliniyor. Çörek ustaları, müşterilerin taleplerine yetişebilmek için gece mesaisi yaparken, bu geleneksel lezzetin bayram sevincine katkı sağladığı için memnun olduklarını belirtiyor.
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