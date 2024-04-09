EPDK, 23 şirkete lisans verdi ve 17 şirketin lisansını sonlandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK, 23 şirkete lisans verdi ve 17 şirketin lisansını sonlandırdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 13 şirkete üretim lisansı verirken, 17 şirketin lisansını sona erdirdi. Ayrıca, 4 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, 3 şirkete ihrakiye teslimi lisansı ve 1 şirkete depolama lisansı verildi.

09.04.2024 10:23
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 23 şirkete lisans verdi ve 17 şirketin lisansını sonlandırdı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 13 şirkete üretim lisansı verilirken, 17 şirketin de lisansı sona erdirildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 4 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında toplamda 3 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise depolama lisansı uzatıldı.

Kaynak: AA

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