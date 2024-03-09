EPDK, elektrik, LPG ve petrol piyasalarında 15 şirkete lisans verdi - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK, elektrik, LPG ve petrol piyasalarında 15 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, LPG ve petrol piyasalarında toplamda 15 şirkete lisans verdi. Elektrik piyasasında 8 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin lisansı sona erdi, 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi. Ayrıca, 4 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi. LPG piyasasında 1 şirketin dağıtıcı lisansı süresi uzatılırken, 1 şirketin depolama lisansı da uzatıldı. Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi ve 1 madeni yağ lisansı verildi.

09.03.2024 10:17
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve petrol piyasalarında 15 şirkete lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 8 şirkete üretim lisansı verildi.

Aynı piyasada 3 şirketin üretim lisansı ise sona erdirilirken, 2 şirketin üretim, 1 şirketin ise tedarik lisansı iptal edildi.

Ayrıca, 4 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin dağıtıcı lisansının, 1 şirketin ise depolama lisansının süresi uzatıldı.

Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi ve 1 madeni yağ lisansı verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EPDK, elektrik, LPG ve petrol piyasalarında 15 şirkete lisans verdi - Son Dakika

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