EPDK'dan 17 Şirkete Lisans Verildi

Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 17 şirkete tedarik, üretim, depolama, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı verdi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen şirketlere 10 üretim lisansı ve 4 tedarik lisansı verildi.

Ayrıca, ilgili piyasada 2 şirketin üretim lisansı ile 3 şarj ağı işletmecisinin lisansı da sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 1 ihrakiye teslimi lisansı,1 dağıtıcı lisansı ve 1 depolama lisansı verilirken, 1 şirketin ihrakiye lisansının süresi uzatıldı.